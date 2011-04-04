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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1283128412851286

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 79
Більше десяти
20%
16
Від п'яти до десяти
28%
22
В чотирьох
16%
13
В трьох
8%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
10%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 18:37

Нарешті суттєвий відтік депо-грошей!

дані наразі за травень, як то кажуть - далі буде (ще) цікавіше ))

https://minfin.com.ua/ua/2021/07/14/67902622/

але є й банчики, що додали (незначно) по депо-грошах, хто такі? - див вище!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 18:39

  greenozon написав:Нарешті суттєвий відтік депо-грошей!

дані наразі за травень, як то кажуть - далі буде (ще) цікавіше ))

https://minfin.com.ua/ua/2021/07/14/67902622/

але є й банчики, що додали (незначно) по депо-грошах, хто такі? - див вище!

Ну и пусть зато прозрачней свет
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:03

Re: Байки про банки і не тільки....

технические вопросы об эквайринге

когда берешь у банка терминал - банк заставляет открывать в нем счет или может сразу перебрасывать деньги на любой счет?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:26

  Shaman написав:технические вопросы об эквайринге

когда берешь у банка терминал - банк заставляет открывать в нем счет или может сразу перебрасывать деньги на любой счет?

В основном заставляют. Но могут и на другой банк для крупных корпоративных клиентов...

Для малых думаю без вариантов.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:35

  Vorlon написав:
  Shaman написав:технические вопросы об эквайринге

когда берешь у банка терминал - банк заставляет открывать в нем счет или может сразу перебрасывать деньги на любой счет?

В основном заставляют. Но могут и на другой банк для крупных корпоративных клиентов...

Для малых думаю без вариантов.

тогда второй вопрос, если потом на другой банк, - банк, обслуживающий терминал, деньги себе на счет зачисляет или сразу перечисляет на банк получатель?
Shaman
 
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