дані наразі за травень, як то кажуть - далі буде (ще) цікавіше ))
але є й банчики, що додали (незначно) по депо-грошах, хто такі? - див вище!
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Додано: Сер 14 лип, 2021 18:37
Нарешті суттєвий відтік депо-грошей!
дані наразі за травень, як то кажуть - далі буде (ще) цікавіше ))
але є й банчики, що додали (незначно) по депо-грошах, хто такі? - див вище!
Додано: Сер 14 лип, 2021 18:39
Ну и пусть зато прозрачней свет
Додано: Нед 18 лип, 2021 12:03
Re: Байки про банки і не тільки....
технические вопросы об эквайринге
когда берешь у банка терминал - банк заставляет открывать в нем счет или может сразу перебрасывать деньги на любой счет?
Додано: Нед 18 лип, 2021 12:26
Додано: Нед 18 лип, 2021 12:35
тогда второй вопрос, если потом на другой банк, - банк, обслуживающий терминал, деньги себе на счет зачисляет или сразу перечисляет на банк получатель?
Додано: Нед 18 лип, 2021 22:14
Shaman
Если Вы вентилируете этот вопрос, то может сделаете краткую выкладку по комису банков по эквайрингу?
Спасибо.
Додано: Нед 18 лип, 2021 22:30
Re: Байки про банки і не тільки....
При карточной оплате через терминал деньги с карты покупателя списываются не сразу. Так что изначально это не мгновенная операция.
Ну и поскольку нет общих правил то каждый банк может делать так как считает нужным - потому с таким вопросом надо обращаться в банк у которого будешь брать терминал.
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