Невже вводять запобіжники на розбазарювання
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 лип, 2021 19:03
Невже вводять запобіжники на розбазарювання
Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:09
22 липня, в четвер, Нацбанк підвищив облікову ставку, реагуючи на інфляцію.
Але фінансисти не поспішатимуть змінювати дохідність вкладів, яка вже скоро впритул наблизиться до рівня інфляції. Чому депозити продовжать дешевшати до кінця літа і на що можуть розраховувати клієнти фінустанов з депозитним портфелем до 1 млрд грн — у новому огляді «Мінфіну».
Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:43
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