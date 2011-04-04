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22 липня, в четвер, Нацбанк підвищив облікову ставку, реагуючи на інфляцію. Але фінансисти не поспішатимуть змінювати дохідність вкладів, яка вже скоро впритул наблизиться до рівня інфляції. Чому депозити продовжать дешевшати до кінця літа і на що можуть розраховувати клієнти фінустанов з депозитним портфелем до 1 млрд грн — у новому огляді «Мінфіну».