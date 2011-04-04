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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1285128612871288

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 80
Більше десяти
20%
16
Від п'яти до десяти
29%
23
В чотирьох
16%
13
В трьох
8%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
10%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 19:03

  Квесторе_поверніться написав:
  Кассандра написав:Ставку подняли до 8%

Малувато буде...знову закрома Неньки України будуть розбазарювати.

Невже вводять запобіжники на розбазарювання :shock:
http://finbalance.com.ua/news/nbu-vvodit-dodatkovi-zakhodi-dlya-posilennya-monetarno-politiki
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:09

22 липня, в четвер, Нацбанк підвищив облікову ставку, реагуючи на інфляцію.
Але фінансисти не поспішатимуть змінювати дохідність вкладів, яка вже скоро впритул наблизиться до рівня інфляції. Чому депозити продовжать дешевшати до кінця літа і на що можуть розраховувати клієнти фінустанов з депозитним портфелем до 1 млрд грн — у новому огляді «Мінфіну».

https://minfin.com.ua/ua/2021/07/21/682 ... vok_230721
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:43

  Квесторе_поверніться написав:Відсутність оптимізму для деполюдей :( ...до кінця літа
https://minfin.com.ua/ua/2021/07/21/68256126/

Чукча не читач...чукча писач. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:15

  Shaman написав:
  swan forever написав:Shaman
Если Вы вентилируете этот вопрос, то может сделаете краткую выкладку по комису банков по эквайрингу?
Спасибо.

Вы будете смеяться, но я собираю инфо не для того, чтобы поставить терминал, а чтобы понимать как в целом идет процесс :oops:

Боюсь даже спрашивать для чего...¿
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 15:42

Зображення

есть лекарство от этой фигни?
звонят каждые полчаса с предложение кредита
может статья в уголовном кодексе имеется?
J
 
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