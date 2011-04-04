Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 лип, 2021 19:03
Квесторе_поверніться написав: Кассандра написав:
Ставку подняли до 8%
Малувато буде...знову закрома Неньки України будуть розбазарювати.
Невже вводять запобіжники на розбазарювання
http://finbalance.com.ua/news/nbu-vvodit-dodatkovi-zakhodi-dlya-posilennya-monetarno-politiki
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:09
22 липня, в четвер, Нацбанк підвищив облікову ставку, реагуючи на інфляцію.
Але фінансисти не поспішатимуть змінювати дохідність вкладів, яка вже скоро впритул наблизиться до рівня інфляції. Чому депозити продовжать дешевшати до кінця літа і на що можуть розраховувати клієнти фінустанов з депозитним портфелем до 1 млрд грн — у новому огляді «Мінфіну».
https://minfin.com.ua/ua/2021/07/21/682 ... vok_230721
greenozon
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:43
Чукча не читач...чукча писач.
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:15
Shaman написав: swan forever написав: Shaman
Если Вы вентилируете этот вопрос, то может сделаете краткую выкладку по комису банков по эквайрингу?
Спасибо.
Вы будете смеяться, но я собираю инфо не для того, чтобы поставить терминал, а чтобы понимать как в целом идет процесс
Боюсь даже спрашивать для чего...¿
swan forever
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Додано: Пон 26 лип, 2021 15:42
есть лекарство от этой фигни?
звонят каждые полчаса с предложение кредита
может статья в уголовном кодексе имеется?
J
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Додано: Пон 26 лип, 2021 20:44
J написав:
может статья в уголовном кодексе имеется?
закон написан так что привлечь можно разве что Приватбанк: допускается до пяти звонков.
и то это скорей всего админка, а не уголовка
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 27 лип, 2021 13:41
J написав:
звонят каждые полчаса с предложение кредита
Если не секрет, после какого Вашего действия началась такая свистопляска?
Просто не хочется тоже так попасть
.
Gln_Vlrn
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