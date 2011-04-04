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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:12
у серпні банки піднімуть % від +0,5 до +1 (гривня)
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jump
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Додано: Чет 29 лип, 2021 13:29
Прокредит вже пообіцяв
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Investor_K
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Додано: Чет 29 лип, 2021 14:57
kreuz написав: Алексей77 написав:
Господа, где сейчас на полтора года или год вменяемый процент по доллару?
3.5% в Укркапіталі та Комерційному Індустріалі (на більший строк, більша й ставка).
Стоит на полтора года доллар в коммерческом индустриальном банке? Доживет? как у них дела?
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Алексей77
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Додано: Чет 29 лип, 2021 17:38
Алексей77 написав: kreuz написав: Алексей77 написав:
Господа, где сейчас на полтора года или год вменяемый процент по доллару?
3.5% в Укркапіталі та Комерційному Індустріалі (на більший строк, більша й ставка).
Стоит на полтора года доллар в коммерческом индустриальном банке? Доживет? как у них дела?
Так більше Фонду їм не понесете.
Про живучість таких банок...це гадання на кофейній гущі.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 29 лип, 2021 21:18
Алексей77 написав: kreuz написав: Алексей77 написав:
Господа, где сейчас на полтора года или год вменяемый процент по доллару?
3.5% в Укркапіталі та Комерційному Індустріалі (на більший строк, більша й ставка).
Стоит на полтора года доллар в коммерческом индустриальном банке? Доживет? как у них дела?
КІБ дає 3.75% від 24 місяців + 0.3% за розміщення онлайн або іншу лояльність. Але чи варто, чи ні, вирішувати лише Вам. Головне, пам'ятайте про ФГВ.
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