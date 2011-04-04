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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1286128712881289

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 80
Більше десяти
20%
16
Від п'яти до десяти
29%
23
В чотирьох
16%
13
В трьох
8%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
10%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:12

у серпні банки піднімуть % від +0,5 до +1 (гривня)
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:29

Re: Байки про банки і не тільки....

Прокредит вже пообіцяв
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:57

  kreuz написав:
  Алексей77 написав:Господа, где сейчас на полтора года или год вменяемый процент по доллару?

3.5% в Укркапіталі та Комерційному Індустріалі (на більший строк, більша й ставка).

Стоит на полтора года доллар в коммерческом индустриальном банке? Доживет? как у них дела?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 17:38

  Алексей77 написав:
  kreuz написав:
  Алексей77 написав:Господа, где сейчас на полтора года или год вменяемый процент по доллару?

3.5% в Укркапіталі та Комерційному Індустріалі (на більший строк, більша й ставка).

Стоит на полтора года доллар в коммерческом индустриальном банке? Доживет? как у них дела?

Так більше Фонду їм не понесете.
Про живучість таких банок...це гадання на кофейній гущі.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 19:20

  Алексей77 написав:Господа, где сейчас на полтора года или год вменяемый процент по доллару?


https://izibank.com.ua/deposits
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 21:18

  Алексей77 написав:
  kreuz написав:
  Алексей77 написав:Господа, где сейчас на полтора года или год вменяемый процент по доллару?

3.5% в Укркапіталі та Комерційному Індустріалі (на більший строк, більша й ставка).

Стоит на полтора года доллар в коммерческом индустриальном банке? Доживет? как у них дела?

КІБ дає 3.75% від 24 місяців + 0.3% за розміщення онлайн або іншу лояльність. Але чи варто, чи ні, вирішувати лише Вам. Головне, пам'ятайте про ФГВ.
kreuz
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Свіжі депозитні % по великих банках


https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-2807/
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