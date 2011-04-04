Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 31 лип, 2021 11:02
А вообще можно гражданам Украины работать с этим Тинькофф? У кого есть опыт???
ihorsic
Повідомлень: 583
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 29 раз.
Профіль
Додано: Суб 31 лип, 2021 11:13
ihorsic
не обязательно через Тинькофф покупать, через любой беларуский банк
https://minfin.gov.by/upload/obligacii/recommend.pdf
Grand Touring
Повідомлень: 813
З нами з: 23.03.20
Подякував: 278 раз.
Подякували: 244 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 сер, 2021 21:55
swan forever написав: Shaman написав: swan forever написав: Shaman
Если Вы вентилируете этот вопрос, то может сделаете краткую выкладку по комису банков по эквайрингу?
Спасибо.
Вы будете смеяться, но я собираю инфо не для того, чтобы поставить терминал, а чтобы понимать как в целом идет процесс
Боюсь даже спрашивать для чего...¿
чтобы понимать, как работает эта система, знать матчасть
это ведь базис для грейс-периодов и прочих кешбеков)
Shaman
Повідомлень: 1155
З нами з: 29.09.19
Подякував: 127 раз.
Подякували: 243 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 01 сер, 2021 23:43
Shaman написав:
это ведь базис для грейс-периодов и прочих кешбеков)
Для цього абсолютно байдуже як екваєр розраховується з мерчантом.
klug
Повідомлень: 5944
З нами з: 18.08.14
Подякував: 259 раз.
Подякували: 778 раз.
Профіль
Додано: Пон 02 сер, 2021 07:20
klug написав: Shaman написав:
это ведь базис для грейс-периодов и прочих кешбеков)
Для цього абсолютно байдуже як екваєр розраховується з мерчантом.
возможно
но если разбираться в процессе, то детально. дьявол кроется в деталях
на форуме некоторые любят дискутировать о вещах, с которыми знакомы очень поверхностно, - скучно же разбираться в нюансах, проще поймать хайп.
на выходе имеем советы "космического масштаба и космической же глупости"
Shaman
Повідомлень: 1155
З нами з: 29.09.19
Подякував: 127 раз.
Подякували: 243 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 02 сер, 2021 08:53
Shaman написав: swan forever написав: Shaman написав:
Вы будете смеяться, но я собираю инфо не для того, чтобы поставить терминал, а чтобы понимать как в целом идет процесс
Боюсь даже спрашивать для чего...¿
чтобы понимать, как работает эта система, знать матчасть
это ведь базис для грейс-периодов и прочих кешбеков)
Как раз грейсы тут ни при чём
Faceless
Модератор
Повідомлень: 29679
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1256 раз.
Подякували: 7194 раз.
Профіль
7
2
3
Додано: Пон 02 сер, 2021 19:29
Faceless написав: Shaman написав: Shaman написав:
Вы будете смеяться, но я собираю инфо не для того, чтобы поставить терминал, а чтобы понимать как в целом идет процесс
чтобы понимать, как работает эта система, знать матчасть
это ведь базис для грейс-периодов и прочих кешбеков)
Как раз грейсы тут ни при чём
простите, а кто платит за грейсы?
Shaman
Повідомлень: 1155
З нами з: 29.09.19
Подякував: 127 раз.
Подякували: 243 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 02 сер, 2021 19:51
Хто слідкує, як там справи з граничною сумою гарантованою ФГВФО?
ТИХИЙ
Повідомлень: 3066
З нами з: 10.10.10
Подякував: 120 раз.
Подякували: 356 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
253
227420
Пон 22 бер, 2021 20:04 Успіх
50
90526
18
25420