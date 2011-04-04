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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1287128812891290

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 82
Більше десяти
20%
16
Від п'яти до десяти
29%
24
В чотирьох
16%
13
В трьох
7%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
11%
9
В жодному
9%
7
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 31 лип, 2021 11:02

Re: Байки про банки і не тільки....

А вообще можно гражданам Украины работать с этим Тинькофф? У кого есть опыт???
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 лип, 2021 11:13

ihorsic не обязательно через Тинькофф покупать, через любой беларуский банк
https://minfin.gov.by/upload/obligacii/recommend.pdf
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 21:55

  swan forever написав:
  Shaman написав:
  swan forever написав:Shaman
Если Вы вентилируете этот вопрос, то может сделаете краткую выкладку по комису банков по эквайрингу?
Спасибо.

Вы будете смеяться, но я собираю инфо не для того, чтобы поставить терминал, а чтобы понимать как в целом идет процесс :oops:

Боюсь даже спрашивать для чего...¿

чтобы понимать, как работает эта система, знать матчасть
это ведь базис для грейс-периодов и прочих кешбеков)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 23:43

  Shaman написав:это ведь базис для грейс-периодов и прочих кешбеков)

Для цього абсолютно байдуже як екваєр розраховується з мерчантом.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 07:20

  klug написав:
  Shaman написав:это ведь базис для грейс-периодов и прочих кешбеков)

Для цього абсолютно байдуже як екваєр розраховується з мерчантом.

возможно :)
но если разбираться в процессе, то детально. дьявол кроется в деталях :D

на форуме некоторые любят дискутировать о вещах, с которыми знакомы очень поверхностно, - скучно же разбираться в нюансах, проще поймать хайп.
на выходе имеем советы "космического масштаба и космической же глупости" 8)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 08:53

Re: Байки про банки і не тільки....

Shaman написав:
  swan forever написав:
  Shaman написав:Вы будете смеяться, но я собираю инфо не для того, чтобы поставить терминал, а чтобы понимать как в целом идет процесс :oops:

Боюсь даже спрашивать для чего...¿

чтобы понимать, как работает эта система, знать матчасть
это ведь базис для грейс-периодов и прочих кешбеков)
Как раз грейсы тут ни при чём
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:29

  Faceless написав:
Shaman написав:
  Shaman написав:Вы будете смеяться, но я собираю инфо не для того, чтобы поставить терминал, а чтобы понимать как в целом идет процесс :oops:


чтобы понимать, как работает эта система, знать матчасть
это ведь базис для грейс-периодов и прочих кешбеков)
Как раз грейсы тут ни при чём

простите, а кто платит за грейсы?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:51

Хто слідкує, як там справи з граничною сумою гарантованою ФГВФО?
ТИХИЙ
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