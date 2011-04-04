Shaman написав:

Faceless написав: Shaman написав: простите, а кто платит за грейсы?

Грейсы не относятся к эквайрингу, и платёжная система к ним никаким боком - это целиком и полностью сервис от банка, где открыт счёт.

В основном грейс для тех, кто им пользуется, финансируют те, кто за него вылез, а сама возможность грейса - маркетинговая замануха, чтобы подцепить на крючок тех, кто в нем в итоге не удержится. Их, кстати, большинство.



Если очень постараться поискать связь с интерчейнджем - опосредованно есть некоторая зависимость от доходов от интерчейнджа в том плане, что грейс стимулирует расплачиваться картой, что увеличивает доходы от интерчейнджа, что отчасти перекрывает стоимость ресурса для банка - но лишь опосредованно и частично. Грейсы не относятся к эквайрингу, и платёжная система к ним никаким боком - это целиком и полностью сервис от банка, где открыт счёт.В основном грейс для тех, кто им пользуется, финансируют те, кто за него вылез, а сама возможность грейса - маркетинговая замануха, чтобы подцепить на крючок тех, кто в нем в итоге не удержится. Их, кстати, большинство.Если очень постараться поискать связь с интерчейнджем - опосредованно есть некоторая зависимость от доходов от интерчейнджа в том плане, что грейс стимулирует расплачиваться картой, что увеличивает доходы от интерчейнджа, что отчасти перекрывает стоимость ресурса для банка - но лишь опосредованно и частично.

как по мне, это спор из разряда, что первично - яйцо или курица. но строить бизнес модель, что кто-то вылезет из грейса - слишком рискованно. базис - это 1,2% интерченджа в месяц или около 10% годовых - немного, но это базис. вне грейса - это допбонус.интересно, % кредитов вне грейса - в банках плюс минус одинаковый или есть отличия?но есть нюанс - схему грейса не мы придумали - это есть и на Западе. но там дикие % вне грейса - это 20% годовых. у нас это нормальные % на займ. а вне грейса - это от 40% до 60 годовых - постоянно кредитоватся под такие % - нереально - это путь к просроченным кредитам.