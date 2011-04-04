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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1288128912901291

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 82
Більше десяти
20%
16
Від п'яти до десяти
29%
24
В чотирьох
16%
13
В трьох
7%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
11%
9
В жодному
9%
7
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 21:37

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:но строить бизнес модель, что кто-то вылезет из грейса - слишком рискованно

Та поговорите с любым скорингом. У них полюбэ зашито в модель, шо если у вас есть кредитка, то вы значит тратите 10..20% от кредлимита на обслуживание этой кредитки. И если я нагло заявляю, шо я НИЧО не трачу, то... они сразу пытаются вызвать психбригаду :) Скоринг именно так считает креднагрузку
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 22:55

Re: Байки про банки і не тільки....

Shaman написав:
  Faceless написав:
Shaman написав:простите, а кто платит за грейсы?

Грейсы не относятся к эквайрингу, и платёжная система к ним никаким боком - это целиком и полностью сервис от банка, где открыт счёт.
В основном грейс для тех, кто им пользуется, финансируют те, кто за него вылез, а сама возможность грейса - маркетинговая замануха, чтобы подцепить на крючок тех, кто в нем в итоге не удержится. Их, кстати, большинство.

Если очень постараться поискать связь с интерчейнджем - опосредованно есть некоторая зависимость от доходов от интерчейнджа в том плане, что грейс стимулирует расплачиваться картой, что увеличивает доходы от интерчейнджа, что отчасти перекрывает стоимость ресурса для банка - но лишь опосредованно и частично.

как по мне, это спор из разряда, что первично - яйцо или курица. но строить бизнес модель, что кто-то вылезет из грейса - слишком рискованно. базис - это 1,2% интерченджа в месяц или около 10% годовых - немного, но это базис. вне грейса - это допбонус.

интересно, % кредитов вне грейса - в банках плюс минус одинаковый или есть отличия?

но есть нюанс - схему грейса не мы придумали - это есть и на Западе. но там дикие % вне грейса - это 20% годовых. у нас это нормальные % на займ. а вне грейса - это от 40% до 60 годовых - постоянно кредитоватся под такие % - нереально - это путь к просроченным кредитам.

Вы можете верить во что угодно, в том числе, что грейс держится на одном интерчейндже.
Одинаковый ли по банкам % вне грейса не знаю, но в своё время считал эту цифру, и получилось порядка 70%
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 22:57

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Одинаковый ли по банкам % вне грейса не знаю, но в своё время считал эту цифру, и получилось порядка 70%

Эт с учетом того, шо 29% просто вааще не пользуются кредитками?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 22:59

Re: Байки про банки і не тільки....

Amethyst написав:
  Faceless написав:Одинаковый ли по банкам % вне грейса не знаю, но в своё время считал эту цифру, и получилось порядка 70%

Эт с учетом того, шо 29% просто вааще не пользуются кредитками?
Не, это среди активно пользующихся
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 00:40

  Shaman написав:но строить бизнес модель, что кто-то вылезет из грейса - слишком рискованно.

Теоретик намагається переконати практиків (я не про себе), що реальність не може існувати, бо вона суперечить його теорії?
  Shaman написав:интересно, % кредитов вне грейса - в банках плюс минус одинаковый или есть отличия?

Є відмінності. Яскравий приклад - моно. При запуску вони орієнтувалися на Прихватівську статистику і стимулювали кишмишем витрачати кредитні, щоб далі крутити їх за класичною схемою, але потім взялися за голову, як побачили кількість тих, хто не випадає з пільгового періоду, і одразу усе переграли. Багато залежить від цільової аудиторі, каналів залучення клієнтів і т.д.

UPD. От вам ще один (недо)необанк, теж здивований клієнтами, у тій же секції є про економіку продукту https://youtu.be/hCxNxpPGCpQ?t=1135
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 07:29

  klug написав:
  Shaman написав:но строить бизнес модель, что кто-то вылезет из грейса - слишком рискованно.

Теоретик намагається переконати практиків (я не про себе), що реальність не може існувати, бо вона суперечить його теорії?

как Вы четко разделяете теоретиков и практиков.
Наверное, у Вас есть прибор, как в Кин-дза-дза. 8)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 07:47

  Shaman написав:
  klug написав:
  Shaman написав:но строить бизнес модель, что кто-то вылезет из грейса - слишком рискованно.

Теоретик намагається переконати практиків (я не про себе), що реальність не може існувати, бо вона суперечить його теорії?

как Вы четко разделяете теоретиков и практиков.
Наверное, у Вас есть прибор, как в Кин-дза-дза. 8)

У пана є вум та спостережливість, цього на форумі вже достатньо для деяких висновків.
kreuz
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