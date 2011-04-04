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Shaman написав:но строить бизнес модель, что кто-то вылезет из грейса - слишком рискованно
Та поговорите с любым скорингом. У них полюбэ зашито в модель, шо если у вас есть кредитка, то вы значит тратите 10..20% от кредлимита на обслуживание этой кредитки. И если я нагло заявляю, шо я НИЧО не трачу, то... они сразу пытаются вызвать психбригаду Скоринг именно так считает креднагрузку
Грейсы не относятся к эквайрингу, и платёжная система к ним никаким боком - это целиком и полностью сервис от банка, где открыт счёт. В основном грейс для тех, кто им пользуется, финансируют те, кто за него вылез, а сама возможность грейса - маркетинговая замануха, чтобы подцепить на крючок тех, кто в нем в итоге не удержится. Их, кстати, большинство.
Если очень постараться поискать связь с интерчейнджем - опосредованно есть некоторая зависимость от доходов от интерчейнджа в том плане, что грейс стимулирует расплачиваться картой, что увеличивает доходы от интерчейнджа, что отчасти перекрывает стоимость ресурса для банка - но лишь опосредованно и частично.
как по мне, это спор из разряда, что первично - яйцо или курица. но строить бизнес модель, что кто-то вылезет из грейса - слишком рискованно. базис - это 1,2% интерченджа в месяц или около 10% годовых - немного, но это базис. вне грейса - это допбонус.
интересно, % кредитов вне грейса - в банках плюс минус одинаковый или есть отличия?
но есть нюанс - схему грейса не мы придумали - это есть и на Западе. но там дикие % вне грейса - это 20% годовых. у нас это нормальные % на займ. а вне грейса - это от 40% до 60 годовых - постоянно кредитоватся под такие % - нереально - это путь к просроченным кредитам.
Вы можете верить во что угодно, в том числе, что грейс держится на одном интерчейндже. Одинаковый ли по банкам % вне грейса не знаю, но в своё время считал эту цифру, и получилось порядка 70%
Shaman написав:но строить бизнес модель, что кто-то вылезет из грейса - слишком рискованно.
Теоретик намагається переконати практиків (я не про себе), що реальність не може існувати, бо вона суперечить його теорії?
Shaman написав:интересно, % кредитов вне грейса - в банках плюс минус одинаковый или есть отличия?
Є відмінності. Яскравий приклад - моно. При запуску вони орієнтувалися на Прихватівську статистику і стимулювали кишмишем витрачати кредитні, щоб далі крутити їх за класичною схемою, але потім взялися за голову, як побачили кількість тих, хто не випадає з пільгового періоду, і одразу усе переграли. Багато залежить від цільової аудиторі, каналів залучення клієнтів і т.д.