Обоснуйте лучше как переводите процент от оборота в годовые проценты.
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Додано: Сер 04 сер, 2021 08:21
Додано: Сер 04 сер, 2021 19:22
"нравятся" люди, которые - "ты не прав", но докажи, что прав. крутая манипуляция.
мог сбить не вникающих людей с толку фразой 1,2% интерченджа в месяц. признаю.
интерчендж не в месяц, а от оборота. так вот - средний срок грейса - 45 дней - с таким допущением согласны? банк получит 1,2% за кредит в 45 дней - годовые 1,2% * 8 = 9,6%. ну да, чуть округлил до 10%
как-то так
Додано: Сер 04 сер, 2021 19:37
Re: Байки про банки і не тільки....
И средний грейс по операции на самом деле короче, и средний доход от интерчейнджа с учетом всех кешбеков меньше, и пользуются грейсом далеко не все клиенты. В общем, все эти прикидочные расчеты ни о чем. Основной доход от кредиток, в том числе и в продуктах с грейсом - от тех, кто сидит не в грейсе, а вовсе не интерчейндж.
Додано: Сер 04 сер, 2021 19:52
не буду спорить - но есть два нюанса.
интерчендж идет и по дебетным картам - и я думаю в целом кешбек он перекрывает.
и самый главный - если банки зарабатывает на % вне грейса, то ранее или поздно пойдет резкий рост просрочек. чудес не бывает - не может человек постоянно обслуживать кредит со ставкой 50% годовых и выше - рано или поздно - все, капец. у Моно самый низкий % кстати - 37% годовых. Остальные не стесняются...
это как валютные кредиты в 2007-2008 гг - вначале забили на риск-менеджмент, а теперь до сих пор расхлебать не могут.
а кешбек - это маркетинговые затраты банков, конечно он в убыток для банка.
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