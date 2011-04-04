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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1289129012911292

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 82
Більше десяти
20%
16
Від п'яти до десяти
29%
24
В чотирьох
16%
13
В трьох
7%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
11%
9
В жодному
9%
7
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:21

  Shaman написав: обоснуйте свою мысль, пож-та. а то так непонятно


Обоснуйте лучше как переводите процент от оборота в годовые проценты.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 19:22

  Aps написав:
  Shaman написав: обоснуйте свою мысль, пож-та. а то так непонятно


Обоснуйте лучше как переводите процент от оборота в годовые проценты.

"нравятся" люди, которые - "ты не прав", но докажи, что прав. крутая манипуляция.

мог сбить не вникающих людей с толку фразой 1,2% интерченджа в месяц. признаю.

интерчендж не в месяц, а от оборота. так вот - средний срок грейса - 45 дней - с таким допущением согласны? банк получит 1,2% за кредит в 45 дней - годовые 1,2% * 8 = 9,6%. ну да, чуть округлил до 10% 8)

как-то так
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 19:37

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:так вот - средний срок грейса - 45 дней - с таким допущением согласны?
И средний грейс по операции на самом деле короче, и средний доход от интерчейнджа с учетом всех кешбеков меньше, и пользуются грейсом далеко не все клиенты. В общем, все эти прикидочные расчеты ни о чем. Основной доход от кредиток, в том числе и в продуктах с грейсом - от тех, кто сидит не в грейсе, а вовсе не интерчейндж.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 19:52

  Faceless написав:
  Shaman написав:так вот - средний срок грейса - 45 дней - с таким допущением согласны?
И средний грейс по операции на самом деле короче, и средний доход от интерчейнджа с учетом всех кешбеков меньше, и пользуются грейсом далеко не все клиенты. В общем, все эти прикидочные расчеты ни о чем. Основной доход от кредиток, в том числе и в продуктах с грейсом - от тех, кто сидит не в грейсе, а вовсе не интерчейндж.

не буду спорить - но есть два нюанса.
интерчендж идет и по дебетным картам - и я думаю в целом кешбек он перекрывает.
и самый главный - если банки зарабатывает на % вне грейса, то ранее или поздно пойдет резкий рост просрочек. чудес не бывает - не может человек постоянно обслуживать кредит со ставкой 50% годовых и выше - рано или поздно - все, капец. у Моно самый низкий % кстати - 37% годовых. Остальные не стесняются...

это как валютные кредиты в 2007-2008 гг - вначале забили на риск-менеджмент, а теперь до сих пор расхлебать не могут.

а кешбек - это маркетинговые затраты банков, конечно он в убыток для банка.
Shaman
 
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