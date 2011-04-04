Додано: Чет 05 сер, 2021 09:55

Shaman написав: Faceless написав: Shaman написав: так вот - средний срок грейса - 45 дней - с таким допущением согласны? так вот - средний срок грейса - 45 дней - с таким допущением согласны? И средний грейс по операции на самом деле короче, и средний доход от интерчейнджа с учетом всех кешбеков меньше, и пользуются грейсом далеко не все клиенты. В общем, все эти прикидочные расчеты ни о чем. Основной доход от кредиток, в том числе и в продуктах с грейсом - от тех, кто сидит не в грейсе, а вовсе не интерчейндж. И средний грейс по операции на самом деле короче, и средний доход от интерчейнджа с учетом всех кешбеков меньше, и пользуются грейсом далеко не все клиенты. В общем, все эти прикидочные расчеты ни о чем. Основной доход от кредиток, в том числе и в продуктах с грейсом - от тех, кто сидит не в грейсе, а вовсе не интерчейндж.

не буду спорить - но есть два нюанса.

интерчендж идет и по дебетным картам - и я думаю в целом кешбек он перекрывает.

и самый главный - если банки зарабатывает на % вне грейса, то ранее или поздно пойдет резкий рост просрочек. чудес не бывает - не может человек постоянно обслуживать кредит со ставкой 50% годовых и выше - рано или поздно - все, капец. у Моно самый низкий % кстати - 37% годовых. Остальные не стесняются...



это как валютные кредиты в 2007-2008 гг - вначале забили на риск-менеджмент, а теперь до сих пор расхлебать не могут.



а кешбек - это маркетинговые затраты банков, конечно он в убыток для банка. не буду спорить - но есть два нюанса.интерчендж идет и по дебетным картам - и я думаю в целом кешбек он перекрывает.и самый главный - если банки зарабатывает на % вне грейса, то ранее или поздно пойдет резкий рост просрочек. чудес не бывает - не может человек постоянно обслуживать кредит со ставкой 50% годовых и выше - рано или поздно - все, капец. у Моно самый низкий % кстати - 37% годовых. Остальные не стесняются...это как валютные кредиты в 2007-2008 гг - вначале забили на риск-менеджмент, а теперь до сих пор расхлебать не могут.а кешбек - это маркетинговые затраты банков, конечно он в убыток для банка.

А как вы думаете, почему %% вне грейса только немного ниже, чем %% по потребкредитам? И то не всегда. Именно потому, что есть и просрочки. И не нужно ждать никаких "рано или поздно". Многие кредитками пользуются как простыми кеш кредитами, и FPD тут далеко ненулевой.Касательно, что перекрывает, а что нет интерчейндж. Продукт - вещь комплексная, расходов, которые аллоцируются на конкретно взятый бизнес, немало, это не только стоимость ресурса для грейса. От стоимости самого пластика, до части расходов на обеспечение работы отделений, КЦ, информационных систем и доработок в них, а есть ещё всякие премиальные сервисы, консьержи и проч. Потому интерчейндж - просто одна из статей доходов, и все.Интерчейндж, кстати, сильно варьируется в зависимости от того, какой тип операции, какая карта, где проведена. В целом это не так много, на самом деле. А кешбеки давно не только по кредиткам.Банки не просто так постепенно снижают кешбеки - интерчейндж их не покрывал полностью и не покрывает