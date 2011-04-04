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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1289129012911292

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 82
Більше десяти
20%
16
Від п'яти до десяти
29%
24
В чотирьох
16%
13
В трьох
7%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
11%
9
В жодному
9%
7
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:21

  Shaman написав: обоснуйте свою мысль, пож-та. а то так непонятно


Обоснуйте лучше как переводите процент от оборота в годовые проценты.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 19:22

  Aps написав:
  Shaman написав: обоснуйте свою мысль, пож-та. а то так непонятно


Обоснуйте лучше как переводите процент от оборота в годовые проценты.

"нравятся" люди, которые - "ты не прав", но докажи, что прав. крутая манипуляция.

мог сбить не вникающих людей с толку фразой 1,2% интерченджа в месяц. признаю.

интерчендж не в месяц, а от оборота. так вот - средний срок грейса - 45 дней - с таким допущением согласны? банк получит 1,2% за кредит в 45 дней - годовые 1,2% * 8 = 9,6%. ну да, чуть округлил до 10% 8)

как-то так
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 19:37

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:так вот - средний срок грейса - 45 дней - с таким допущением согласны?
И средний грейс по операции на самом деле короче, и средний доход от интерчейнджа с учетом всех кешбеков меньше, и пользуются грейсом далеко не все клиенты. В общем, все эти прикидочные расчеты ни о чем. Основной доход от кредиток, в том числе и в продуктах с грейсом - от тех, кто сидит не в грейсе, а вовсе не интерчейндж.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 19:52

  Faceless написав:
  Shaman написав:так вот - средний срок грейса - 45 дней - с таким допущением согласны?
И средний грейс по операции на самом деле короче, и средний доход от интерчейнджа с учетом всех кешбеков меньше, и пользуются грейсом далеко не все клиенты. В общем, все эти прикидочные расчеты ни о чем. Основной доход от кредиток, в том числе и в продуктах с грейсом - от тех, кто сидит не в грейсе, а вовсе не интерчейндж.

не буду спорить - но есть два нюанса.
интерчендж идет и по дебетным картам - и я думаю в целом кешбек он перекрывает.
и самый главный - если банки зарабатывает на % вне грейса, то ранее или поздно пойдет резкий рост просрочек. чудес не бывает - не может человек постоянно обслуживать кредит со ставкой 50% годовых и выше - рано или поздно - все, капец. у Моно самый низкий % кстати - 37% годовых. Остальные не стесняются...

это как валютные кредиты в 2007-2008 гг - вначале забили на риск-менеджмент, а теперь до сих пор расхлебать не могут.

а кешбек - это маркетинговые затраты банков, конечно он в убыток для банка.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:14

  Shaman написав:интерчендж не в месяц, а от оборота. так вот - средний срок грейса - 45 дней - с таким допущением согласны? банк получит 1,2% за кредит в 45 дней - годовые 1,2% * 8 = 9,6%. ну да, чуть округлил до 10% 8)


Если смотреть со стороны кредитных средств, то они выдаются не только через покупки в торговой сети. Если со стороны интерченджа , то он не только за кредитные.
По одному из возможных вариантов делать вывод об общей доходности имхо ошибочное мнение.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 08:29

  Shaman написав:и самый главный - если банки зарабатывает на % вне грейса, то ранее или поздно пойдет резкий рост просрочек. чудес не бывает - не может человек постоянно обслуживать кредит со ставкой 50% годовых и выше - рано или поздно - все, капец. у Моно самый низкий % кстати - 37% годовых. Остальные не стесняются...

это как валютные кредиты в 2007-2008 гг - вначале забили на риск-менеджмент, а теперь до сих пор расхлебать не могут.


При сильной закредитованности проблемы могут наступить даже при низких процентах. А высокие они потому что те кто платят погашают за себя и за того парня.
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:55

Re: Байки про банки і не тільки....

Shaman написав:
  Faceless написав:
  Shaman написав:так вот - средний срок грейса - 45 дней - с таким допущением согласны?
И средний грейс по операции на самом деле короче, и средний доход от интерчейнджа с учетом всех кешбеков меньше, и пользуются грейсом далеко не все клиенты. В общем, все эти прикидочные расчеты ни о чем. Основной доход от кредиток, в том числе и в продуктах с грейсом - от тех, кто сидит не в грейсе, а вовсе не интерчейндж.

не буду спорить - но есть два нюанса.
интерчендж идет и по дебетным картам - и я думаю в целом кешбек он перекрывает.
и самый главный - если банки зарабатывает на % вне грейса, то ранее или поздно пойдет резкий рост просрочек. чудес не бывает - не может человек постоянно обслуживать кредит со ставкой 50% годовых и выше - рано или поздно - все, капец. у Моно самый низкий % кстати - 37% годовых. Остальные не стесняются...

это как валютные кредиты в 2007-2008 гг - вначале забили на риск-менеджмент, а теперь до сих пор расхлебать не могут.

а кешбек - это маркетинговые затраты банков, конечно он в убыток для банка.


А как вы думаете, почему %% вне грейса только немного ниже, чем %% по потребкредитам? И то не всегда. Именно потому, что есть и просрочки. И не нужно ждать никаких "рано или поздно". Многие кредитками пользуются как простыми кеш кредитами, и FPD тут далеко ненулевой.

Касательно, что перекрывает, а что нет интерчейндж. Продукт - вещь комплексная, расходов, которые аллоцируются на конкретно взятый бизнес, немало, это не только стоимость ресурса для грейса. От стоимости самого пластика, до части расходов на обеспечение работы отделений, КЦ, информационных систем и доработок в них, а есть ещё всякие премиальные сервисы, консьержи и проч. Потому интерчейндж - просто одна из статей доходов, и все.

Интерчейндж, кстати, сильно варьируется в зависимости от того, какой тип операции, какая карта, где проведена. В целом это не так много, на самом деле. А кешбеки давно не только по кредиткам.
Банки не просто так постепенно снижают кешбеки - интерчейндж их не покрывал полностью и не покрывает
Faceless
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