Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 08 сер, 2021 10:31
V2 написав:
заробляв не більше 2,9% річних.
інфляція в гомеричці (прогнозують 7-8% на кінець року)
http://prntscr.com/1kyi3e0
greenozon
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Додано: Нед 08 сер, 2021 13:42
greenozon написав:
гомеричці
Давньогрецькій чи сімпсоновській?
klug
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Додано: Нед 08 сер, 2021 16:08
klug написав: greenozon написав:
гомеричці
Давньогрецькій чи сімпсоновській?
байденовской
Bosstone
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Додано: Пон 09 сер, 2021 07:30
Запилил очередную таблицу:
Депозиты
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Додано: Пон 09 сер, 2021 14:22
друзья, нужно дать человеку $$ синенькими (пожилой, чтоб не "думал"), кроме как просить именно синих в кассе со своего счета - вариантов больше нету?
keep
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Додано: Пон 09 сер, 2021 21:05
keep
Если в кассе заранее не поинтересуетесь, точно будет лотерея
Danik
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