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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1290129112921293

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 83
Більше десяти
20%
17
Від п'яти до десяти
29%
24
В чотирьох
16%
13
В трьох
7%
6
В двох
8%
7
Користуюся одним
11%
9
В жодному
8%
7
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 10:31

Re: Байки про банки і не тільки....

  V2 написав:заробляв не більше 2,9% річних.

інфляція в гомеричці (прогнозують 7-8% на кінець року)

http://prntscr.com/1kyi3e0
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 13:42

  greenozon написав:гомеричці

Давньогрецькій чи сімпсоновській?
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 16:08

  klug написав:
  greenozon написав:гомеричці

Давньогрецькій чи сімпсоновській?

байденовской
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 07:30

Запилил очередную таблицу: Депозиты
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 14:22

друзья, нужно дать человеку $$ синенькими (пожилой, чтоб не "думал"), кроме как просить именно синих в кассе со своего счета - вариантов больше нету?
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 21:05

keep
Если в кассе заранее не поинтересуетесь, точно будет лотерея :D
Danik
 
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