RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1291129212931294

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 83
Більше десяти
20%
17
Від п'яти до десяти
29%
24
В чотирьох
16%
13
В трьох
7%
6
В двох
8%
7
Користуюся одним
11%
9
В жодному
8%
7
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:20

  chipmunk написав:Земкап забили... Хтось ще на черзі, чи це одиничне явище?


виходить 30% клієнтури випливли за буйки??

https://banker.ua/uk/bank-zemelnij-kapital/
greenozon
 
Повідомлень: 11678
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 902 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:05

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:виходить 30% клієнтури випливли за буйки??


Пропадає 8% вкладів. Можливо теоретично що 30% клієнтів мали невеликі перевищення, але в цілому в Україні декілька відсотків вкладників володіють більшою частиною вкладів.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4454
З нами з: 19.04.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:38

  V2 написав:flyman
Хтось підняв ставки?

з того, що впало в очі: мега, глобус
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25656
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1266 раз.
Подякували: 1978 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:43

  chipmunk написав:Земкап забили...

Куди ж тепер будуть зазивати місцеві зазивали? Форумні олігархи пищали, ніби у вулик лізли.
  greenozon написав:Українські банки масово закривають відділення: скільки залишилося
фінтех банди добивають динозаврів і 20 століття

Український "фінтех" активно паразитує на материнських відділеннях або відділеннях конкурентів. Буде проблема, як усі згорнуться до рівня поштової скриньки.
klug
 
Повідомлень: 5994
З нами з: 18.08.14
Подякував: 260 раз.
Подякували: 786 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1291129212931294
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 227777
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 90686
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 25510
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.