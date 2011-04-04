Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 11 сер, 2021 19:20
chipmunk написав:
Земкап забили... Хтось ще на черзі, чи це одиничне явище?
виходить 30% клієнтури випливли за буйки??
https://banker.ua/uk/bank-zemelnij-kapital/
greenozon
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Додано: Сер 11 сер, 2021 20:05
greenozon написав:
виходить 30% клієнтури випливли за буйки??
Пропадає 8% вкладів. Можливо теоретично що 30% клієнтів мали невеликі перевищення, але в цілому в Україні декілька відсотків вкладників володіють більшою частиною вкладів.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 20:38
V2 написав: flyman
Хтось підняв ставки?
з того, що впало в очі: мега, глобус
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Додано: Сер 11 сер, 2021 20:43
chipmunk написав:
Земкап забили...
Куди ж тепер будуть зазивати місцеві зазивали? Форумні олігархи пищали, ніби у вулик лізли.
greenozon написав:
Українські банки масово закривають відділення: скільки залишилося
фінтех банди добивають динозаврів і 20 століття
Український "фінтех" активно паразитує на материнських відділеннях або відділеннях конкурентів. Буде проблема, як усі згорнуться до рівня поштової скриньки.
klug
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