RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1292129312941295>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 84
Більше десяти
20%
17
Від п'яти до десяти
30%
25
В чотирьох
15%
13
В трьох
7%
6
В двох
8%
7
Користуюся одним
11%
9
В жодному
8%
7
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:20

  chipmunk написав:Земкап забили... Хтось ще на черзі, чи це одиничне явище?


виходить 30% клієнтури випливли за буйки??

https://banker.ua/uk/bank-zemelnij-kapital/
greenozon
 
Повідомлень: 11680
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 902 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:05

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:виходить 30% клієнтури випливли за буйки??


Пропадає 8% вкладів. Можливо теоретично що 30% клієнтів мали невеликі перевищення, але в цілому в Україні декілька відсотків вкладників володіють більшою частиною вкладів.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4454
З нами з: 19.04.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:38

  V2 написав:flyman
Хтось підняв ставки?

з того, що впало в очі: мега, глобус
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25655
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1266 раз.
Подякували: 1978 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:43

  chipmunk написав:Земкап забили...

Куди ж тепер будуть зазивати місцеві зазивали? Форумні олігархи пищали, ніби у вулик лізли.
  greenozon написав:Українські банки масово закривають відділення: скільки залишилося
фінтех банди добивають динозаврів і 20 століття

Український "фінтех" активно паразитує на материнських відділеннях або відділеннях конкурентів. Буде проблема, як усі згорнуться до рівня поштової скриньки.
klug
 
Повідомлень: 5994
З нами з: 18.08.14
Подякував: 260 раз.
Подякували: 786 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 21:19

  klug написав:
  greenozon написав:Українські банки масово закривають відділення: скільки залишилося
фінтех банди добивають динозаврів і 20 століття

Український "фінтех" активно паразитує на материнських відділеннях або відділеннях конкурентів. Буде проблема, як усі згорнуться до рівня поштової скриньки.

Это глобальный тренд со времен появления банкоматов.
Мало кому хочется общаться с маразматичными тётками или малолетними манагерами. Всё равно они никаких вопросов не решают.
А то, что можно решить финансовые вопросы без очередей кредитчиков-коммунальщиков, без обедов-выходных, без катаний по городу, и т.д. - это плюс для клиента. Потихоньку осваиваем и удаленную идентификацию и выдачу карт, в т.ч. виртуальных. Вот если бы вообще все вопросы можно было бы решить без отделений (например валюта) - было бы вообще идеально
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15082
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8183 раз.
Подякували: 3961 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 21:23

Re: Байки про банки і не тільки....

  Вкладчик1234 написав:было бы вообще идеально

Ну даа, все катится к тому, шо за реальную работу будут платить виртуальные гроши :(
Или таки за вирту виртой будет?! :lol: :lol:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 664
З нами з: 05.05.21
Подякував: 42 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 21:36

  Amethyst написав:
  Вкладчик1234 написав:было бы вообще идеально

Ну даа, все катится к тому, шо за реальную работу будут платить виртуальные гроши :(
Или таки за вирту виртой будет?! :lol: :lol:

Это Вы сейчас о банкинге? :)

По моему опыту, манагер банка чаще является дополнительным препятствием для клиента, чем помощником. "Решающих вопросы" - наверно 1 из 10. Остальные занимаются кто чем (просто присутствуют, пьют кофеи, говорят по телефону, имитируют работу, и т.п.).
Опять же - практически всю работу "первой линии" могут выполнять банкоматы, терминалы и обычные курьеры.
Для всяких МСБ и крупняка может и нужны люди, но не в том количестве
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15082
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8183 раз.
Подякували: 3961 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 21:56

Re: Байки про банки і не тільки....

  Вкладчик1234 написав:Это Вы сейчас о банкинге?

я про то, шо мне и б/н-грн хватает и на хлебушек и на оборотные ср-ва, а вот накопления чот хочется таки в инвалюте хранить, а ее все никак (с 14го года) не хотят вернуть в АТМ :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 664
З нами з: 05.05.21
Подякував: 42 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 21:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  Amethyst написав:а ее все никак (с 14го года) не хотят вернуть в АТМ


та й мабуть вже не вернуть
адже стратегія НБУ - диджиталізація та де-доларизація економічного простору неньки

https://bank.gov.ua/ua/file/download?fi ... gy_NBU.pdf
greenozon
 
Повідомлень: 11680
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 902 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:08

  chipmunk написав:Земкап забили... Хтось ще на черзі, чи це одиничне явище?


То что земкап летит в бездну я четко понял еще с месяц назад , когда начались проблеммы от странного времени работы отделения - когда банк закрыт хотя по расписанию должен был работать, до незагруженных банкоматов от слова вообще.

Но это не единственный вариант - еще замечены банки с обнуленными кассами в разгар рабочего дня с невозможностью выплат даже мизероных сумм с карты, и с явным затягиванием элементарных операций в свою пользу. Держим ухо востро.
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2464
З нами з: 14.11.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
3
5
  #<1 ... 1292129312941295>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 227780
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 90691
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 25513
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.