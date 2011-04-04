виходить 30% клієнтури випливли за буйки??
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 11 сер, 2021 19:20
виходить 30% клієнтури випливли за буйки??
Додано: Сер 11 сер, 2021 20:05
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 11 сер, 2021 20:38
Додано: Сер 11 сер, 2021 20:43
Куди ж тепер будуть зазивати місцеві зазивали? Форумні олігархи пищали, ніби у вулик лізли.
Український "фінтех" активно паразитує на материнських відділеннях або відділеннях конкурентів. Буде проблема, як усі згорнуться до рівня поштової скриньки.
Додано: Сер 11 сер, 2021 21:19
Это глобальный тренд со времен появления банкоматов.
Мало кому хочется общаться с маразматичными тётками или малолетними манагерами. Всё равно они никаких вопросов не решают.
А то, что можно решить финансовые вопросы без очередей кредитчиков-коммунальщиков, без обедов-выходных, без катаний по городу, и т.д. - это плюс для клиента. Потихоньку осваиваем и удаленную идентификацию и выдачу карт, в т.ч. виртуальных. Вот если бы вообще все вопросы можно было бы решить без отделений (например валюта) - было бы вообще идеально
Додано: Сер 11 сер, 2021 21:23
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 11 сер, 2021 21:36
Это Вы сейчас о банкинге?
По моему опыту, манагер банка чаще является дополнительным препятствием для клиента, чем помощником. "Решающих вопросы" - наверно 1 из 10. Остальные занимаются кто чем (просто присутствуют, пьют кофеи, говорят по телефону, имитируют работу, и т.п.).
Опять же - практически всю работу "первой линии" могут выполнять банкоматы, терминалы и обычные курьеры.
Для всяких МСБ и крупняка может и нужны люди, но не в том количестве
Додано: Сер 11 сер, 2021 21:56
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 11 сер, 2021 21:59
Re: Байки про банки і не тільки....
та й мабуть вже не вернуть
адже стратегія НБУ - диджиталізація та де-доларизація економічного простору неньки
Додано: Сер 11 сер, 2021 22:08
То что земкап летит в бездну я четко понял еще с месяц назад , когда начались проблеммы от странного времени работы отделения - когда банк закрыт хотя по расписанию должен был работать, до незагруженных банкоматов от слова вообще.
Но это не единственный вариант - еще замечены банки с обнуленными кассами в разгар рабочего дня с невозможностью выплат даже мизероных сумм с карты, и с явным затягиванием элементарных операций в свою пользу. Держим ухо востро.
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