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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1292129312941295

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 84
Більше десяти
20%
17
Від п'яти до десяти
30%
25
В чотирьох
15%
13
В трьох
7%
6
В двох
8%
7
Користуюся одним
11%
9
В жодному
8%
7
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:18

  greenozon написав:
  Amethyst написав:а ее все никак (с 14го года) не хотят вернуть в АТМ


та й мабуть вже не вернуть
адже стратегія НБУ - диджиталізація та де-доларизація економічного простору неньки

https://bank.gov.ua/ua/file/download?fi ... gy_NBU.pdf

та хай и не возвращают
Я лыжи уже вострю на Запад. Де там уже мона нашару открыть и обслуживать удаленно депо на 50..100Куе и шобы мне от Неньки за это ничо не было? 8)
Ну и крипта -- отдушина для свободных ср-в. Правда достаточно нервенная :)
Т.е. с отакой т.н. "жижитал-стратегией" НБУ просто распрощается с моими горшиками :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:45

Re: Байки про банки і не тільки....

Могли б взагалі ввести у нас валюту ойро, або краще бакс замість гривні...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:51

Re: Байки про банки і не тільки....

  Amethyst написав:Ну и крипта -- отдушина для свободных ср-в


Який % капіталу готові виділити під крипту?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 23:17

  V2 написав:
  Amethyst написав:Ну и крипта -- отдушина для свободных ср-в


Який % капіталу готові виділити під крипту?

пограться 1..2%
а так 10% не задумываясь
думаю профи держат в обороте сейчас до 50%
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 23:46

  Козак-характерник написав:
  Amethyst написав:та хай и не возвращают
Я лыжи уже вострю на Запад. Де там уже мона нашару открыть и обслуживать удаленно депо на 50..100Куе и шобы мне от Неньки за это ничо не было?
Ну и крипта -- отдушина для свободных ср-в. Правда достаточно нервенная :)
Т.е. с отакой т.н. "жижитал-стратегией" НБУ просто распрощается с моими горшиками :)

Схвалюю! Виносити все! К єдрєнє фенє... :) Кроля на палю! :evil:

Эх, козаче. Мне вот непонятно, шо думает гос-во с такой сратегией. Ведь все идет к тому, шо Ненька останется без грошей пересічного, ну хто их понесет у банки при таких условиях? Или ждут конвертации и потом вернут статью из УК СССР "за валюту на 15 лет"? :mrgreen:
Amethyst
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