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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 11 сер, 2021 22:18
та хай и не возвращают
Я лыжи уже вострю на Запад. Де там уже мона нашару открыть и обслуживать удаленно депо на 50..100Куе и шобы мне от Неньки за это ничо не было?
Ну и крипта -- отдушина для свободных ср-в. Правда достаточно нервенная
Т.е. с отакой т.н. "жижитал-стратегией" НБУ просто распрощается с моими горшиками
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Amethyst
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Додано: Сер 11 сер, 2021 22:45
Могли б взагалі ввести у нас валюту ойро, або краще бакс замість гривні...
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chipmunk
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Додано: Сер 11 сер, 2021 22:51
Amethyst написав:
Ну и крипта -- отдушина для свободных ср-в
Який % капіталу готові виділити під крипту?
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V2
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Додано: Сер 11 сер, 2021 23:17
V2 написав: Amethyst написав:
Ну и крипта -- отдушина для свободных ср-в
Який % капіталу готові виділити під крипту?
пограться 1..2%
а так 10% не задумываясь
думаю профи держат в обороте сейчас до 50%
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Amethyst
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Додано: Сер 11 сер, 2021 23:46
Козак-характерник написав: Amethyst написав:
та хай и не возвращают
Я лыжи уже вострю на Запад. Де там уже мона нашару открыть и обслуживать удаленно депо на 50..100Куе и шобы мне от Неньки за это ничо не было?
Ну и крипта -- отдушина для свободных ср-в. Правда достаточно нервенная
Т.е. с отакой т.н. "жижитал-стратегией" НБУ просто распрощается с моими горшиками
Схвалюю! Виносити все! К єдрєнє фенє...
Кроля на палю!
Эх, козаче. Мне вот непонятно, шо думает гос-во с такой сратегией. Ведь все идет к тому, шо Ненька останется без грошей пересічного, ну хто их понесет у банки при таких условиях? Или ждут конвертации и потом вернут статью из УК СССР "за валюту на 15 лет"?
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Amethyst
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