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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1293129412951296

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 84
Більше десяти
20%
17
Від п'яти до десяти
30%
25
В чотирьох
15%
13
В трьох
7%
6
В двох
8%
7
Користуюся одним
11%
9
В жодному
8%
7
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 10:37

apollo, так там достаточно платежку их нашего ЖЭКа показать, шо ты платежеспособен и оплачиваешь щита. Ну а реноме бум нарабатывать малыми суммами :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 18:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  Amethyst написав:оплачиваешь щита

shit-a? ^)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 18:16

  greenozon написав:
  Amethyst написав:оплачиваешь щита

shit-a? ^)

а шо "щота"? :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:51

  Surfer написав:
  chipmunk написав:Земкап забили... Хтось ще на черзі, чи це одиничне явище?


То что земкап летит в бездну я четко понял еще с месяц назад , когда начались проблеммы от странного времени работы отделения - когда банк закрыт хотя по расписанию должен был работать, до незагруженных банкоматов от слова вообще.

Но это не единственный вариант - еще замечены банки с обнуленными кассами в разгар рабочего дня с невозможностью выплат даже мизероных сумм с карты, и с явным затягиванием элементарных операций в свою пользу. Держим ухо востро.

Виплата з Фонду - приємний/втішний бонус (для тих, у кого <200 т.): виплата з Фонду є джерелом походження коштів при фінмоніторингу.
Береться виписка з рахунку, у якій повинно бути зазначено призначення платежу, що кошти від Фонду.
Тому давайте кандидатів на неплатоспроможність для легалізації доходів!)

У світлі недавно прийнятого закону про нульову декларацію це очевидно вигідніший шлях легалізації доходів. Для інформації, найменша ставка податку на непідтверджені доходи при нульовій декларації - 2,5 % при купівлі ОВДП

Ps. Депозитні договори, виписки по них, квитанції тощо не є підтвердженням джерела доходів.
PPO
 
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