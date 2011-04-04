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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 сер, 2021 10:37
apollo, так там достаточно платежку их нашего ЖЭКа показать, шо ты платежеспособен и оплачиваешь щита. Ну а реноме бум нарабатывать малыми суммами
Додано: Чет 12 сер, 2021 18:13
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Чет 12 сер, 2021 18:16
Додано: Чет 12 сер, 2021 19:51
Виплата з Фонду - приємний/втішний бонус (для тих, у кого <200 т.): виплата з Фонду є джерелом походження коштів при фінмоніторингу.
Береться виписка з рахунку, у якій повинно бути зазначено призначення платежу, що кошти від Фонду.
Тому давайте кандидатів на неплатоспроможність для легалізації доходів!)
У світлі недавно прийнятого закону про нульову декларацію це очевидно вигідніший шлях легалізації доходів. Для інформації, найменша ставка податку на непідтверджені доходи при нульовій декларації - 2,5 % при купівлі ОВДП
Ps. Депозитні договори, виписки по них, квитанції тощо не є підтвердженням джерела доходів.
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