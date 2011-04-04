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chipmunk написав:Земкап забили... Хтось ще на черзі, чи це одиничне явище?
То что земкап летит в бездну я четко понял еще с месяц назад , когда начались проблеммы от странного времени работы отделения - когда банк закрыт хотя по расписанию должен был работать, до незагруженных банкоматов от слова вообще.
Но это не единственный вариант - еще замечены банки с обнуленными кассами в разгар рабочего дня с невозможностью выплат даже мизероных сумм с карты, и с явным затягиванием элементарных операций в свою пользу. Держим ухо востро.
Виплата з Фонду - приємний/втішний бонус (для тих, у кого <200 т.): виплата з Фонду є джерелом походження коштів при фінмоніторингу. Береться виписка з рахунку, у якій повинно бути зазначено призначення платежу, що кошти від Фонду. Тому давайте кандидатів на неплатоспроможність для легалізації доходів!)
У світлі недавно прийнятого закону про нульову декларацію це очевидно вигідніший шлях легалізації доходів. Для інформації, найменша ставка податку на непідтверджені доходи при нульовій декларації - 2,5 % при купівлі ОВДП
chipmunk написав:Земкап забили... Хтось ще на черзі, чи це одиничне явище?
То что земкап летит в бездну я четко понял еще с месяц назад , когда начались проблеммы от странного времени работы отделения - когда банк закрыт хотя по расписанию должен был работать, до незагруженных банкоматов от слова вообще.
Но это не единственный вариант - еще замечены банки с обнуленными кассами в разгар рабочего дня с невозможностью выплат даже мизероных сумм с карты, и с явным затягиванием элементарных операций в свою пользу. Держим ухо востро.
Виплата з Фонду - приємний/втішний бонус (для тих, у кого <200 т.): виплата з Фонду є джерелом походження коштів при фінмоніторингу. Береться виписка з рахунку, у якій повинно бути зазначено призначення платежу, що кошти від Фонду. Тому давайте кандидатів на неплатоспроможність для легалізації доходів!)
У світлі недавно прийнятого закону про нульову декларацію це очевидно вигідніший шлях легалізації доходів. Для інформації, найменша ставка податку на непідтверджені доходи при нульовій декларації - 2,5 % при купівлі ОВДП