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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1293129412951296

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 85
Більше десяти
20%
17
Від п'яти до десяти
31%
26
В чотирьох
15%
13
В трьох
7%
6
В двох
8%
7
Користуюся одним
11%
9
В жодному
8%
7
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 10:37

apollo, так там достаточно платежку их нашего ЖЭКа показать, шо ты платежеспособен и оплачиваешь щита. Ну а реноме бум нарабатывать малыми суммами :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 18:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  Amethyst написав:оплачиваешь щита

shit-a? ^)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 18:16

  greenozon написав:
  Amethyst написав:оплачиваешь щита

shit-a? ^)

а шо "щота"? :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:51

  Surfer написав:
  chipmunk написав:Земкап забили... Хтось ще на черзі, чи це одиничне явище?


То что земкап летит в бездну я четко понял еще с месяц назад , когда начались проблеммы от странного времени работы отделения - когда банк закрыт хотя по расписанию должен был работать, до незагруженных банкоматов от слова вообще.

Но это не единственный вариант - еще замечены банки с обнуленными кассами в разгар рабочего дня с невозможностью выплат даже мизероных сумм с карты, и с явным затягиванием элементарных операций в свою пользу. Держим ухо востро.

Виплата з Фонду - приємний/втішний бонус (для тих, у кого <200 т.): виплата з Фонду є джерелом походження коштів при фінмоніторингу.
Береться виписка з рахунку, у якій повинно бути зазначено призначення платежу, що кошти від Фонду.
Тому давайте кандидатів на неплатоспроможність для легалізації доходів!)

У світлі недавно прийнятого закону про нульову декларацію це очевидно вигідніший шлях легалізації доходів. Для інформації, найменша ставка податку на непідтверджені доходи при нульовій декларації - 2,5 % при купівлі ОВДП
PPO
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:06

  Алексей77 написав:Доброе утро. Как сейчас себя чувствует Коммерческий Индустриальный банк? Подыскиваю варианты для депо в валюте на 2...2.5 года

Пару месяцев назад надо было, когда у них всякие бонусы были скретч-картами.
Валютные вклады с бонусом: 4,5%
Гривневые вклады с бонусом: 12,25%

Сейчас ставки 11,25% грн
Доллар 3,0% грн

Ну, и еще там куча программ лояльности на все случаи жизни.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 15:47

Депозитні ставки не ростуть: чому люди несуть гроші в банки
(SantaBrabara) :wink:

https://minfin.com.ua/ua/2021/08/11/69546007/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 11:09

  PPO написав:
  Surfer написав:
  chipmunk написав:Земкап забили... Хтось ще на черзі, чи це одиничне явище?


То что земкап летит в бездну я четко понял еще с месяц назад , когда начались проблеммы от странного времени работы отделения - когда банк закрыт хотя по расписанию должен был работать, до незагруженных банкоматов от слова вообще.

Но это не единственный вариант - еще замечены банки с обнуленными кассами в разгар рабочего дня с невозможностью выплат даже мизероных сумм с карты, и с явным затягиванием элементарных операций в свою пользу. Держим ухо востро.

Виплата з Фонду - приємний/втішний бонус (для тих, у кого <200 т.): виплата з Фонду є джерелом походження коштів при фінмоніторингу.
Береться виписка з рахунку, у якій повинно бути зазначено призначення платежу, що кошти від Фонду.
Тому давайте кандидатів на неплатоспроможність для легалізації доходів!)

У світлі недавно прийнятого закону про нульову декларацію це очевидно вигідніший шлях легалізації доходів. Для інформації, найменша ставка податку на непідтверджені доходи при нульовій декларації - 2,5 % при купівлі ОВДП


Занадто стресовий шлях
Scholar
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 11:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  Scholar написав:Занадто стресовий шлях

ну и така "довідка" стоит порядка 1% от вклада :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 21:36

Рвс банк следующий? :)
https://rwsbank.com.ua/o-banke/press-sluzhba/informaciya-dlya-kliyentiv
«RwS bank» повідомляє, що у липні 2021 року між банком та ТОВ «ФК «ПАРІС» буде укладено договори про відступлення права вимоги, за якими банк відступив шляхом продажу компанії «ФК «ПАРІС» права вимоги до позичальників за договорами про надання споживчого кредиту.

Починаючи з 30 липня 2021 року кредитором за відступленими договорами виступає: ТОВ «ФК «ПАРІС» (03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 77А, ідентифікаційний код (код за ЄДРПОУ): 38962392; контактний номер телефону: 044 594 94 00.
demichh
 
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