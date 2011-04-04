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chipmunk написав:Земкап забили... Хтось ще на черзі, чи це одиничне явище?
То что земкап летит в бездну я четко понял еще с месяц назад , когда начались проблеммы от странного времени работы отделения - когда банк закрыт хотя по расписанию должен был работать, до незагруженных банкоматов от слова вообще.
Но это не единственный вариант - еще замечены банки с обнуленными кассами в разгар рабочего дня с невозможностью выплат даже мизероных сумм с карты, и с явным затягиванием элементарных операций в свою пользу. Держим ухо востро.
Виплата з Фонду - приємний/втішний бонус (для тих, у кого <200 т.): виплата з Фонду є джерелом походження коштів при фінмоніторингу. Береться виписка з рахунку, у якій повинно бути зазначено призначення платежу, що кошти від Фонду. Тому давайте кандидатів на неплатоспроможність для легалізації доходів!)
У світлі недавно прийнятого закону про нульову декларацію це очевидно вигідніший шлях легалізації доходів. Для інформації, найменша ставка податку на непідтверджені доходи при нульовій декларації - 2,5 % при купівлі ОВДП
chipmunk написав:Земкап забили... Хтось ще на черзі, чи це одиничне явище?
То что земкап летит в бездну я четко понял еще с месяц назад , когда начались проблеммы от странного времени работы отделения - когда банк закрыт хотя по расписанию должен был работать, до незагруженных банкоматов от слова вообще.
Но это не единственный вариант - еще замечены банки с обнуленными кассами в разгар рабочего дня с невозможностью выплат даже мизероных сумм с карты, и с явным затягиванием элементарных операций в свою пользу. Держим ухо востро.
Виплата з Фонду - приємний/втішний бонус (для тих, у кого <200 т.): виплата з Фонду є джерелом походження коштів при фінмоніторингу. Береться виписка з рахунку, у якій повинно бути зазначено призначення платежу, що кошти від Фонду. Тому давайте кандидатів на неплатоспроможність для легалізації доходів!)
У світлі недавно прийнятого закону про нульову декларацію це очевидно вигідніший шлях легалізації доходів. Для інформації, найменша ставка податку на непідтверджені доходи при нульовій декларації - 2,5 % при купівлі ОВДП
Рвс банк следующий? https://rwsbank.com.ua/o-banke/press-sluzhba/informaciya-dlya-kliyentiv «RwS bank» повідомляє, що у липні 2021 року між банком та ТОВ «ФК «ПАРІС» буде укладено договори про відступлення права вимоги, за якими банк відступив шляхом продажу компанії «ФК «ПАРІС» права вимоги до позичальників за договорами про надання споживчого кредиту.
Починаючи з 30 липня 2021 року кредитором за відступленими договорами виступає: ТОВ «ФК «ПАРІС» (03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 77А, ідентифікаційний код (код за ЄДРПОУ): 38962392; контактний номер телефону: 044 594 94 00.