RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1294129512961297

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 86
Більше десяти
20%
17
Від п'яти до десяти
30%
26
В чотирьох
15%
13
В трьох
7%
6
В двох
8%
7
Користуюся одним
10%
9
В жодному
9%
8
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 18:01

Re: Байки про банки і не тільки....

як там із пон. 23-го, переноситься на яку суботу?
а як щодо банківської системи?
https://www.golovbukh.ua/news/27325-yak-pratsyuvatimut-banki-u-serpn-u-zvyazku-z-perenesennyam-robochih-dnv
ніби так:

Нацбанк визначив порядок роботи банківської системи України у зв’язку з перенесенням робочих днів у серпні. Так, робочі дні банківської системи України переносяться з: понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25703
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1270 раз.
Подякували: 1979 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 23:59

Так нагляднее будет:

Зображення
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4384
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1311 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 00:42

Подскажите через где сейчас с Коко можно кошерно обучение оплачивать?
Митяйка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 65
З нами з: 14.09.19
Подякував: 49 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1294129512961297
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 228026
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 90799
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 25563
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (1098)
19.08.2021 01:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.