а як щодо банківської системи?
ніби так:
Нацбанк визначив порядок роботи банківської системи України у зв’язку з перенесенням робочих днів у серпні. Так, робочі дні банківської системи України переносяться з: понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 сер, 2021 18:01
Re: Байки про банки і не тільки....
як там із пон. 23-го, переноситься на яку суботу?
а як щодо банківської системи?
ніби так:
Нацбанк визначив порядок роботи банківської системи України у зв’язку з перенесенням робочих днів у серпні. Так, робочі дні банківської системи України переносяться з: понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;
Додано: Чет 19 сер, 2021 00:42
Подскажите через где сейчас с Коко можно кошерно обучение оплачивать?
Додано: Чет 19 сер, 2021 06:37
Re: Байки про банки і не тільки....
Приват
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:42
Зміни в умовах гарантування
Додано: Чет 19 сер, 2021 19:24
Лучше бы увеличили до 1 ляма
Додано: Чет 19 сер, 2021 19:53
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