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Альфа странно - такие заманухи - а по сравнению с данными год назад + 100 тыс активных карт Моно - почти плюс 2 млн активных карт. и соотношение активные к общему количеству - очень даже ничего ПУМБ в то же время - плюс 300 тыс акт карт Аваль и то - плюс 200 тыс акт карт
в Альфе и ПУМБ акт карт в общем количестве - печалька - что-то не работает тактика халявы
Shaman написав:Альфа странно - такие заманухи - а по сравнению с данными год назад + 100 тыс активных карт Моно - почти плюс 2 млн активных карт. и соотношение активные к общему количеству - очень даже ничего
Не всі готові добровільно годувати окупанта. Краще вже свої співвітчизники з небездоганною діловою репутацією. Навіть 100к нових колаборантів за рік - це доволі сумно, і це лише один з "агентів впливу".
А ПУМБа просто дубова і не вміє хайпувати, тому халява більше для тих, хто в темі. Хоча і власник теж далеко не усім до вподоби.