RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1296129712981299

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 87
Більше десяти
20%
17
Від п'яти до десяти
30%
26
В чотирьох
15%
13
В трьох
7%
6
В двох
9%
8
Користуюся одним
10%
9
В жодному
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 20:10

  greenozon написав:Свіжі дані по картках банків

моно всіх рве як тізік грілку

http://prntscr.com/1qi5419

Альфа странно - такие заманухи - а по сравнению с данными год назад + 100 тыс активных карт
Моно - почти плюс 2 млн активных карт. и соотношение активные к общему количеству - очень даже ничего
ПУМБ в то же время - плюс 300 тыс акт карт
Аваль и то - плюс 200 тыс акт карт

в Альфе и ПУМБ акт карт в общем количестве - печалька - что-то не работает тактика халявы :D
Shaman
 
Повідомлень: 1212
З нами з: 29.09.19
Подякував: 130 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 23:12

  Shaman написав:Альфа странно - такие заманухи - а по сравнению с данными год назад + 100 тыс активных карт
Моно - почти плюс 2 млн активных карт. и соотношение активные к общему количеству - очень даже ничего

Не всі готові добровільно годувати окупанта. Краще вже свої співвітчизники з небездоганною діловою репутацією. Навіть 100к нових колаборантів за рік - це доволі сумно, і це лише один з "агентів впливу".

А ПУМБа просто дубова і не вміє хайпувати, тому халява більше для тих, хто в темі. Хоча і власник теж далеко не усім до вподоби.
klug
 
Повідомлень: 6033
З нами з: 18.08.14
Подякував: 263 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1296129712981299
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 228287
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 90975
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 25687
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97157)
26.08.2021 00:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.