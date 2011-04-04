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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1296129712981299

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 88
Більше десяти
19%
17
Від п'яти до десяти
31%
27
В чотирьох
15%
13
В трьох
7%
6
В двох
9%
8
Користуюся одним
10%
9
В жодному
9%
8
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 20:10

  greenozon написав:Свіжі дані по картках банків

моно всіх рве як тізік грілку

http://prntscr.com/1qi5419

Альфа странно - такие заманухи - а по сравнению с данными год назад + 100 тыс активных карт
Моно - почти плюс 2 млн активных карт. и соотношение активные к общему количеству - очень даже ничего
ПУМБ в то же время - плюс 300 тыс акт карт
Аваль и то - плюс 200 тыс акт карт

в Альфе и ПУМБ доля акт карт в общем количестве - печалька - что-то не работает тактика халявы :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 09:00

  Shaman написав:
  greenozon написав:Свіжі дані по картках банків

моно всіх рве як тізік грілку

http://prntscr.com/1qi5419

Альфа странно - такие заманухи - а по сравнению с данными год назад + 100 тыс активных карт
Моно - почти плюс 2 млн активных карт. и соотношение активные к общему количеству - очень даже ничего
ПУМБ в то же время - плюс 300 тыс акт карт
Аваль и то - плюс 200 тыс акт карт

в Альфе и ПУМБ доля акт карт в общем количестве - печалька - что-то не работает тактика халявы :D

Ничего странного: многие еще помнят ихнюю комиссию "за выход". Да и отбиваться от ихних страхивок-допок-прочей ерунды в отделении реально кумарит. А если еще про Фридмана/Хана и компанию вспомнить...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 21:08

Re: Байки про банки і не тільки....

Всеж самі слабонєрвні( або найрозумніші?😉) не витримали, і починають виносити грошики з банків? 🙂

"Сумма вкладов физлиц в украинских банках по состоянию на 1 августа составила 624,7 млрд гривен, что на 4,7 млрд меньше, чем в прошлом месяце."
https://banker.ua/ukraincy-otnesli-v-ba ... n_get_more
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 21:48

  1finanсier написав:Всеж самі слабонєрвні( або найрозумніші?😉) не витримали, і починають виносити грошики з банків? 🙂

"Сумма вкладов физлиц в украинских банках по состоянию на 1 августа составила 624,7 млрд гривен, что на 4,7 млрд меньше, чем в прошлом месяце."
https://banker.ua/ukraincy-otnesli-v-ba ... n_get_more

Из 624,7 млрд гривен валютные вклады составляют 242,4 млрд. Или $9.04 млрд. по курсу на 1 августа 26.81.
1 июля курс был 27.22. Эквивалент $9.04 млрд. по этому курсу составляет 246.1 млрд.
246.1 - 242,4 = 3.7

Т.о. после вычета курсовой разницы реальное уменьшение объема вкладов составляет всего 1 млрд. Это в пределах естественных колебаний (меньше 0.2%), особенно с учетом сезона отпусков, когда народ тратит деньги.
Не надо пугаться больших цифр.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 06:54

  Investor_K написав:
  Козак-характерник написав:Кроля на мангал!


Пригадала баба як дівкою була.
Де той Кріль і хто його памятає?

Но дело его живет :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:18

  Сибарит написав:
  1finanсier написав:Всеж самі слабонєрвні( або найрозумніші?😉) не витримали, і починають виносити грошики з банків? 🙂

"Сумма вкладов физлиц в украинских банках по состоянию на 1 августа составила 624,7 млрд гривен, что на 4,7 млрд меньше, чем в прошлом месяце."
https://banker.ua/ukraincy-otnesli-v-ba ... n_get_more

Из 624,7 млрд гривен валютные вклады составляют 242,4 млрд. Или $9.04 млрд. по курсу на 1 августа 26.81.
1 июля курс был 27.22. Эквивалент $9.04 млрд. по этому курсу составляет 246.1 млрд.
246.1 - 242,4 = 3.7

Т.о. после вычета курсовой разницы реальное уменьшение объема вкладов составляет всего 1 млрд. Это в пределах естественных колебаний (меньше 0.2%), особенно с учетом сезона отпусков, когда народ тратит деньги.
Не надо пугаться больших цифр.

А за якою такою логікою, Ви не враховуєте валютні вклади? Це не гроші? :) Гроші вийшли із системи, це факт. Сосуд не наповнився, а випорожнився.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 27 сер, 2021 09:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:25

Re: Байки про банки і не тільки....

Козак-характерник написав:
  Сибарит написав:
  1finanсier написав:Всеж самі слабонєрвні( або найрозумніші?) не витримали, і починають виносити грошики з банків?

"Сумма вкладов физлиц в украинских банках по состоянию на 1 августа составила 624,7 млрд гривен, что на 4,7 млрд меньше, чем в прошлом месяце."
https://banker.ua/ukraincy-otnesli-v-ba ... n_get_more

Из 624,7 млрд гривен валютные вклады составляют 242,4 млрд. Или $9.04 млрд. по курсу на 1 августа 26.81.
1 июля курс был 27.22. Эквивалент $9.04 млрд. по этому курсу составляет 246.1 млрд.
246.1 - 242,4 = 3.7

Т.о. после вычета курсовой разницы реальное уменьшение объема вкладов составляет всего 1 млрд. Это в пределах естественных колебаний (меньше 0.2%), особенно с учетом сезона отпусков, когда народ тратит деньги.
Не надо пугаться больших цифр.

А за якою такою логікою, Ви не враховуєте валютні вклади? Гроші вийшли із системи, це факт. Сосуд не наповнився, а випорожнився.


Навпаки, враховує, і зокрема курсову різницю. Те, що влітку трохи зменшився об'єм (на долі відсотка) ні про що не каже, загалом кошти в БС ростуть, як би ви не рекламували свій нічний горщик
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:29

  Faceless написав:Навпаки, враховує, і зокрема курсову різницю. Те, що влітку трохи зменшився об'єм (на долі відсотка) ні про що не каже, загалом кошти в БС ростуть, як би ви не рекламували свій нічний горщик

Яким чином враховує, якщо не враховує в свій облік? Ми беремо конкретний проміжок часу, а не взагалі. Гроші вийшли із системи. В цей період.Чи я не так щось розумію? Поправте тоді. З якої логіки оті 242,4 млрд. в валюті не треба враховувати? Тільки тому, що вони в валюті? :
Козак-характерник
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