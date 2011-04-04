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Альфа странно - такие заманухи - а по сравнению с данными год назад + 100 тыс активных карт Моно - почти плюс 2 млн активных карт. и соотношение активные к общему количеству - очень даже ничего ПУМБ в то же время - плюс 300 тыс акт карт Аваль и то - плюс 200 тыс акт карт
в Альфе и ПУМБ доля акт карт в общем количестве - печалька - что-то не работает тактика халявы
Альфа странно - такие заманухи - а по сравнению с данными год назад + 100 тыс активных карт Моно - почти плюс 2 млн активных карт. и соотношение активные к общему количеству - очень даже ничего ПУМБ в то же время - плюс 300 тыс акт карт Аваль и то - плюс 200 тыс акт карт
в Альфе и ПУМБ доля акт карт в общем количестве - печалька - что-то не работает тактика халявы
Ничего странного: многие еще помнят ихнюю комиссию "за выход". Да и отбиваться от ихних страхивок-допок-прочей ерунды в отделении реально кумарит. А если еще про Фридмана/Хана и компанию вспомнить...
Из 624,7 млрд гривен валютные вклады составляют 242,4 млрд. Или $9.04 млрд. по курсу на 1 августа 26.81. 1 июля курс был 27.22. Эквивалент $9.04 млрд. по этому курсу составляет 246.1 млрд. 246.1 - 242,4 = 3.7
Т.о. после вычета курсовой разницы реальное уменьшение объема вкладов составляет всего 1 млрд. Это в пределах естественных колебаний (меньше 0.2%), особенно с учетом сезона отпусков, когда народ тратит деньги. Не надо пугаться больших цифр.
Из 624,7 млрд гривен валютные вклады составляют 242,4 млрд. Или $9.04 млрд. по курсу на 1 августа 26.81. 1 июля курс был 27.22. Эквивалент $9.04 млрд. по этому курсу составляет 246.1 млрд. 246.1 - 242,4 = 3.7
Т.о. после вычета курсовой разницы реальное уменьшение объема вкладов составляет всего 1 млрд. Это в пределах естественных колебаний (меньше 0.2%), особенно с учетом сезона отпусков, когда народ тратит деньги. Не надо пугаться больших цифр.
А за якою такою логікою, Ви не враховуєте валютні вклади? Це не гроші? Гроші вийшли із системи, це факт. Сосуд не наповнився, а випорожнився.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 27 сер, 2021 09:27, всього редагувалось 1 раз.
Из 624,7 млрд гривен валютные вклады составляют 242,4 млрд. Или $9.04 млрд. по курсу на 1 августа 26.81. 1 июля курс был 27.22. Эквивалент $9.04 млрд. по этому курсу составляет 246.1 млрд. 246.1 - 242,4 = 3.7
Т.о. после вычета курсовой разницы реальное уменьшение объема вкладов составляет всего 1 млрд. Это в пределах естественных колебаний (меньше 0.2%), особенно с учетом сезона отпусков, когда народ тратит деньги. Не надо пугаться больших цифр.
А за якою такою логікою, Ви не враховуєте валютні вклади? Гроші вийшли із системи, це факт. Сосуд не наповнився, а випорожнився.
Навпаки, враховує, і зокрема курсову різницю. Те, що влітку трохи зменшився об'єм (на долі відсотка) ні про що не каже, загалом кошти в БС ростуть, як би ви не рекламували свій нічний горщик
Faceless написав:Навпаки, враховує, і зокрема курсову різницю. Те, що влітку трохи зменшився об'єм (на долі відсотка) ні про що не каже, загалом кошти в БС ростуть, як би ви не рекламували свій нічний горщик
Яким чином враховує, якщо не враховує в свій облік? Ми беремо конкретний проміжок часу, а не взагалі. Гроші вийшли із системи. В цей період.Чи я не так щось розумію? Поправте тоді. З якої логіки оті 242,4 млрд. в валюті не треба враховувати? Тільки тому, що вони в валюті? :