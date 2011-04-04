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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1297129812991300

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 88
Більше десяти
19%
17
Від п'яти до десяти
31%
27
В чотирьох
15%
13
В трьох
7%
6
В двох
9%
8
Користуюся одним
10%
9
В жодному
9%
8
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:18

  Козак-характерник написав:
  Faceless написав:Навпаки, враховує, і зокрема курсову різницю. Те, що влітку трохи зменшився об'єм (на долі відсотка) ні про що не каже, загалом кошти в БС ростуть, як би ви не рекламували свій нічний горщик

Яким чином враховує, якщо не враховує в свій облік? Ми беремо конкретний проміжок часу, а не взагалі. Гроші вийшли із системи. В цей період.Чи я не так щось розумію? Поправте тоді. З якої логіки оті 242,4 млрд. в валюті не треба враховувати? Тільки тому, що вони в валюті? Та навіть, якщо не враховувати валюту, не на 1 млрд зменшилася кількість грошей.

Из 624,7 млрд гривен валютные вклады составляют 242,4 млрд.

642,7 - 242,4 = 400,3 млрд.

В гривні вийшло із системи 400,3 млрд. + в валюті (гривневий еквівалент). З урахуванням курсової різниці, може бути невеличка похибка, але не суттєва. Всього вийшло 642,7 млрд. (гривня+валюта).

Перечитайте пост вище кілька разів, до повного розуміння написаного. Ніхто ті 242 млрд з обліку не викидає
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:00

  Faceless написав:Перечитайте пост вище кілька разів, до повного розуміння написаного. Ніхто ті 242 млрд з обліку не викидає

Ступив. :oops: Не так зрозумів, що написано. Поки видалив пост, Ви його же скопійювали. :) Чомусь прочитав, що 624,7 млрд гривен вийшло банків всього. :) А це сума яка зберігається в банках.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 17:56

Свіжий огляд депо-ставок по великих банках

валюта - ні туда ні сюда, грн - незначно зросло

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -27082021/
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 22:36

с понедельника-среды никакие банки не анонсировали повышения депоставок?
flysoulfly
 
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