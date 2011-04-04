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Faceless написав:Навпаки, враховує, і зокрема курсову різницю. Те, що влітку трохи зменшився об'єм (на долі відсотка) ні про що не каже, загалом кошти в БС ростуть, як би ви не рекламували свій нічний горщик
Яким чином враховує, якщо не враховує в свій облік? Ми беремо конкретний проміжок часу, а не взагалі. Гроші вийшли із системи. В цей період.Чи я не так щось розумію? Поправте тоді. З якої логіки оті 242,4 млрд. в валюті не треба враховувати? Тільки тому, що вони в валюті? Та навіть, якщо не враховувати валюту, не на 1 млрд зменшилася кількість грошей.
Из 624,7 млрд гривен валютные вклады составляют 242,4 млрд.
642,7 - 242,4 = 400,3 млрд.
В гривні вийшло із системи 400,3 млрд. + в валюті (гривневий еквівалент). З урахуванням курсової різниці, може бути невеличка похибка, але не суттєва. Всього вийшло 642,7 млрд. (гривня+валюта).
Перечитайте пост вище кілька разів, до повного розуміння написаного. Ніхто ті 242 млрд з обліку не викидає