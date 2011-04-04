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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1298129913001301

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 89
Більше десяти
20%
18
Від п'яти до десяти
30%
27
В чотирьох
15%
13
В трьох
7%
6
В двох
9%
8
Користуюся одним
10%
9
В жодному
9%
8
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:08

  Мизантрóп написав:https://www.sovisti.net/uk/blysk-i-temriava-blakytnoi-zirky-natsbanku-ukrainy/

какой-то треш сюда тянете...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:13

Re: Байки про банки і не тільки....

поруч з нами існує ціла цивілізація із своїми, нелюдськими законами, символізмом і правилами))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:18

  Мизантрóп написав:поруч з нами існує ціла цивілізація із своїми, нелюдськими законами, символізмом і правилами))

нелюдськими - я заценил - на костер их :D

в порядке вечернего стеба - а так фигня полная
Shaman
 
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