|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 вер, 2021 20:08
Мизантрóп написав:
https://www.sovisti.net/uk/blysk-i-temriava-blakytnoi-zirky-natsbanku-ukrainy/
какой-то треш сюда тянете...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1227
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 269 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 02 вер, 2021 20:13
поруч з нами існує ціла цивілізація із своїми, нелюдськими законами, символізмом і правилами))
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6119
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1137 раз.
- Подякували: 1165 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 02 вер, 2021 20:18
Мизантрóп написав:
поруч з нами існує ціла цивілізація із своїми, нелюдськими
законами, символізмом і правилами))
нелюдськими - я заценил - на костер их
в порядке вечернего стеба - а так фигня полная
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1227
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 269 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|228617
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|91200
|
|
|18
|25838
|