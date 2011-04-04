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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1298129913001301

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 89
Більше десяти
20%
18
Від п'яти до десяти
30%
27
В чотирьох
15%
13
В трьох
7%
6
В двох
9%
8
Користуюся одним
10%
9
В жодному
9%
8
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:08

  Мизантрóп написав:https://www.sovisti.net/uk/blysk-i-temriava-blakytnoi-zirky-natsbanku-ukrainy/

какой-то треш сюда тянете...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:13

Re: Байки про банки і не тільки....

поруч з нами існує ціла цивілізація із своїми, нелюдськими законами, символізмом і правилами))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:18

  Мизантрóп написав:поруч з нами існує ціла цивілізація із своїми, нелюдськими законами, символізмом і правилами))

нелюдськими - я заценил - на костер их :D

в порядке вечернего стеба - а так фигня полная
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:13

Re: Байки про банки і не тільки....

📣 анекдот от боди Боди 👍

Фермер возвращается с рынка, купив молодого петуха в свой курятник.
Молодой петух осмотрелся, подходит к старому и говорит:
- Ну что старый, пора бы тебе свалить отсюда.
И старый петух отвечает:
- Да ладно, всё равно ж со всеми не управишься. Взгляни на меня, каким я со всеми этими стал. Может оставишь мне тех двух немолодых уже курочек, что сидят в углу?

Но молодой петух ни в какую:
- Исчезни, старый. Твой век закончился. Теперь я единственный, кто командует тут всем!

Отвечает старый:
- Ладно, молодой и здоровый, давай наперегонки вокруг дома 5 раз. Кто первый, тот и главный в курятнике. Только дай мне всего 5 секунд фору за мой возраст.

Молодой рассмеялся и говорит.
- Слушай, ты, со свалки, знаешь же, что проиграешь. Хрен с тобой, хоть десять, на втором кругу все равно уже будешь позади...
Старый петух стартует и через 10 секунд молодой бросается вдогонку. Сделали круг и молодой все ближе к старику, остались считанные метры...

... вдруг жена фермера кричит:
- Ты кого блин опять купил? Он за нашим петухом гоняется!!!

Фермер в ярости берет ружье и ба-бах в мододого петуха. Всё, пипец молодому...

- Нее, ну, не может такого быть!!! Третий петух за неделю и все голубые, блин!!!

МОРАЛЬ:
Не связывайся со "СТАРЫМИ". Возраст, мудрость и опыт обычно всегда выигрывают...
Мизантрóп
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