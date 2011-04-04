какой-то треш сюда тянете...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 вер, 2021 20:08
Додано: Чет 02 вер, 2021 20:13
Re: Байки про банки і не тільки....
поруч з нами існує ціла цивілізація із своїми, нелюдськими законами, символізмом і правилами))
Додано: Чет 02 вер, 2021 20:18
Додано: Чет 02 вер, 2021 21:13
Re: Байки про банки і не тільки....
📣 анекдот от боди Боди 👍
Фермер возвращается с рынка, купив молодого петуха в свой курятник.
Молодой петух осмотрелся, подходит к старому и говорит:
- Ну что старый, пора бы тебе свалить отсюда.
И старый петух отвечает:
- Да ладно, всё равно ж со всеми не управишься. Взгляни на меня, каким я со всеми этими стал. Может оставишь мне тех двух немолодых уже курочек, что сидят в углу?
Но молодой петух ни в какую:
- Исчезни, старый. Твой век закончился. Теперь я единственный, кто командует тут всем!
Отвечает старый:
- Ладно, молодой и здоровый, давай наперегонки вокруг дома 5 раз. Кто первый, тот и главный в курятнике. Только дай мне всего 5 секунд фору за мой возраст.
Молодой рассмеялся и говорит.
- Слушай, ты, со свалки, знаешь же, что проиграешь. Хрен с тобой, хоть десять, на втором кругу все равно уже будешь позади...
Старый петух стартует и через 10 секунд молодой бросается вдогонку. Сделали круг и молодой все ближе к старику, остались считанные метры...
... вдруг жена фермера кричит:
- Ты кого блин опять купил? Он за нашим петухом гоняется!!!
Фермер в ярости берет ружье и ба-бах в мододого петуха. Всё, пипец молодому...
- Нее, ну, не может такого быть!!! Третий петух за неделю и все голубые, блин!!!
МОРАЛЬ:
Не связывайся со "СТАРЫМИ". Возраст, мудрость и опыт обычно всегда выигрывают...
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