Додано: Чет 02 вер, 2021 21:13

📣 анекдот от боди Боди 👍



Фермер возвращается с рынка, купив молодого петуха в свой курятник.

Молодой петух осмотрелся, подходит к старому и говорит:

- Ну что старый, пора бы тебе свалить отсюда.

И старый петух отвечает:

- Да ладно, всё равно ж со всеми не управишься. Взгляни на меня, каким я со всеми этими стал. Может оставишь мне тех двух немолодых уже курочек, что сидят в углу?



Но молодой петух ни в какую:

- Исчезни, старый. Твой век закончился. Теперь я единственный, кто командует тут всем!



Отвечает старый:

- Ладно, молодой и здоровый, давай наперегонки вокруг дома 5 раз. Кто первый, тот и главный в курятнике. Только дай мне всего 5 секунд фору за мой возраст.



Молодой рассмеялся и говорит.

- Слушай, ты, со свалки, знаешь же, что проиграешь. Хрен с тобой, хоть десять, на втором кругу все равно уже будешь позади...

Старый петух стартует и через 10 секунд молодой бросается вдогонку. Сделали круг и молодой все ближе к старику, остались считанные метры...



... вдруг жена фермера кричит:

- Ты кого блин опять купил? Он за нашим петухом гоняется!!!



Фермер в ярости берет ружье и ба-бах в мододого петуха. Всё, пипец молодому...



- Нее, ну, не может такого быть!!! Третий петух за неделю и все голубые, блин!!!



МОРАЛЬ:

Не связывайся со "СТАРЫМИ". Возраст, мудрость и опыт обычно всегда выигрывают...