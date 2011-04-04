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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 вер, 2021 13:58
Скажите, какой банк кроме православного и Конкорда даёт беспроцентно снять наличку и имеет вменяемый курс для покупки онлайн.
Отп дрова.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 14:14
swan forever написав:
Скажите, какой банк кроме православного и Конкорда даёт беспроцентно снять наличку и имеет вменяемый курс для покупки онлайн.
Отп дрова.
ТАС, Альфа.
ПУМБ, УкрГаз (в этих снятие без комиссии, но курс не всегда хороший)
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Додано: Пон 06 вер, 2021 14:45
swan forever написав:
Отп дрова.
Какие именно проблемы возникли? Рассматривал его для онлайна, но не решился.
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