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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1298129913001301

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 90
Більше десяти
20%
18
Від п'яти до десяти
30%
27
В чотирьох
14%
13
В трьох
8%
7
В двох
9%
8
Користуюся одним
10%
9
В жодному
9%
8
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:58

Скажите, какой банк кроме православного и Конкорда даёт беспроцентно снять наличку и имеет вменяемый курс для покупки онлайн.
Отп дрова.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 14:14

  swan forever написав:Скажите, какой банк кроме православного и Конкорда даёт беспроцентно снять наличку и имеет вменяемый курс для покупки онлайн.
Отп дрова.

ТАС, Альфа.
ПУМБ, УкрГаз (в этих снятие без комиссии, но курс не всегда хороший)
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 14:45

Re: Байки про банки і не тільки....

  swan forever написав:Отп дрова.

Какие именно проблемы возникли? Рассматривал его для онлайна, но не решился.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:28

Як розвивалися наші технології за роки незалежності
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 18:40

  swan forever написав:Скажите, какой банк кроме православного и Конкорда даёт беспроцентно снять наличку и имеет вменяемый курс для покупки онлайн.
Отп дрова.

Львівські швейцари найкращі.
Квесторе_поверніться
 
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Про агрегаторов платежей не упомянули: Портмоне, ИзиПэй и т.п.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 22:42

  Hotab написав:
  swan forever написав:Отп дрова.

Какие именно проблемы возникли? Рассматривал его для онлайна, но не решился.

Расходы на валютном счёте стартуют от одного процента за снятие кеша. Хоть через депо, хоть через шо.
На Ляхов смотрю, на кредо.
Альфу брезгую.
У других тоже свои моменты.
По чесноку с валютой и её обналичкой пока тока три банка вижу - кредо, православный и Конкорд.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 22:44

  Квесторе_поверніться написав:
  swan forever написав:Скажите, какой банк кроме православного и Конкорда даёт беспроцентно снять наличку и имеет вменяемый курс для покупки онлайн.
Отп дрова.

Львівські швейцари найкращі.

Разве они есть в Киеве¿
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 22:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  swan forever написав:Хоть через депо, хоть через шо.

Та шото странное. Депо не должно выводиться с потерями. Когда-то имел с отп дело.
  swan forever написав:По чесноку с валютой и её обналичкой пока тока три банка вижу - кредо, православный и Конкорд

Тася с плативки выход без комиса. И заход Гриши на В5 без комиса. Я пока с ней для запаковки зеленью.
Ой, или Тася и есть православный?))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 23:21

  Oktawa написав:
  swan forever написав:Скажите, какой банк кроме православного и Конкорда даёт беспроцентно снять наличку и имеет вменяемый курс для покупки онлайн.

ТАС, Альфа.
ПУМБ, УкрГаз (в этих снятие без комиссии, но курс не всегда хороший)

Аккорд
(иногда выгодные курсы по $, но часто по € )
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