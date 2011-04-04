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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 вер, 2021 13:58
Скажите, какой банк кроме православного и Конкорда даёт беспроцентно снять наличку и имеет вменяемый курс для покупки онлайн.
Отп дрова.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 14:14
swan forever написав:
Скажите, какой банк кроме православного и Конкорда даёт беспроцентно снять наличку и имеет вменяемый курс для покупки онлайн.
Отп дрова.
ТАС, Альфа.
ПУМБ, УкрГаз (в этих снятие без комиссии, но курс не всегда хороший)
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Додано: Пон 06 вер, 2021 14:45
swan forever написав:
Отп дрова.
Какие именно проблемы возникли? Рассматривал его для онлайна, но не решился.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 16:28
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Додано: Пон 06 вер, 2021 18:40
swan forever написав:
Скажите, какой банк кроме православного и Конкорда даёт беспроцентно снять наличку и имеет вменяемый курс для покупки онлайн.
Отп дрова.
Львівські швейцари найкращі.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 19:49
Про агрегаторов платежей не упомянули: Портмоне, ИзиПэй и т.п.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 22:42
Hotab написав: swan forever написав:
Отп дрова.
Какие именно проблемы возникли? Рассматривал его для онлайна, но не решился.
Расходы на валютном счёте стартуют от одного процента за снятие кеша. Хоть через депо, хоть через шо.
На Ляхов смотрю, на кредо.
Альфу брезгую.
У других тоже свои моменты.
По чесноку с валютой и её обналичкой пока тока три банка вижу - кредо, православный и Конкорд.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 22:44
Квесторе_поверніться написав: swan forever написав:
Скажите, какой банк кроме православного и Конкорда даёт беспроцентно снять наличку и имеет вменяемый курс для покупки онлайн.
Отп дрова.
Львівські швейцари найкращі.
Разве они есть в Киеве¿
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Додано: Пон 06 вер, 2021 22:46
swan forever написав:
Хоть через депо, хоть через шо.
Та шото странное. Депо не должно выводиться с потерями. Когда-то имел с отп дело.
swan forever написав:
По чесноку с валютой и её обналичкой пока тока три банка вижу - кредо, православный и Конкорд
Тася с плативки выход без комиса. И заход Гриши на В5 без комиса. Я пока с ней для запаковки зеленью.
Ой, или Тася и есть православный?))
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Hotab
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Додано: Пон 06 вер, 2021 23:21
Oktawa написав: swan forever написав:
Скажите, какой банк кроме православного и Конкорда даёт беспроцентно снять наличку и имеет вменяемый курс для покупки онлайн.
ТАС, Альфа.
ПУМБ, УкрГаз (в этих снятие без комиссии, но курс не всегда хороший)
Аккорд
(иногда выгодные курсы по $, но часто по € )
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flysoulfly
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