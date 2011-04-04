RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1299130013011302

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 90
Більше десяти
20%
18
Від п'яти до десяти
30%
27
В чотирьох
14%
13
В трьох
8%
7
В двох
9%
8
Користуюся одним
10%
9
В жодному
9%
8
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 06:28

Hotab
Юнекс - новинский - с@ка православная
swan forever
 
Повідомлень: 1071
З нами з: 27.05.15
Подякував: 160 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 06:30

flysoulfly
Доброе утро
Если играете на рояле, то с какой картой лучше?
swan forever
 
Повідомлень: 1071
З нами з: 27.05.15
Подякував: 160 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 07:51

  swan forever написав:flysoulfly
Доброе утро
Если играете на рояле, то с какой картой лучше?
я на рояле не , я умею только на нервах ))
карта Найкраща для гривнезавода (у меня так - возможны варианты),
Виртуалки валютные (тариф Приватна карта) открываются через ИБ для онлайн-обмена и снятия в отделении через менеджера.
flysoulfly
 
Повідомлень: 289
З нами з: 13.01.09
Подякував: 125 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 07:54

  swan forever написав:
Юнекс - В ДЕВИЧЕСТВЕ: новинский - с@ка православная
flysoulfly
 
Повідомлень: 289
З нами з: 13.01.09
Подякував: 125 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1299130013011302
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 228831
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 91281
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 25864
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22811)
07.09.2021 08:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.