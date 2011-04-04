Hotab
Юнекс - новинский - с@ка православная
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 вер, 2021 06:30
flysoulfly
Доброе утро
Если играете на рояле, то с какой картой лучше?
Додано: Вів 07 вер, 2021 07:51
я на рояле не , я умею только на нервах ))
карта Найкраща для гривнезавода (у меня так - возможны варианты),
Виртуалки валютные (тариф Приватна карта) открываются через ИБ для онлайн-обмена и снятия в отделении через менеджера.
Додано: Вів 07 вер, 2021 07:54
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