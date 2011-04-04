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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 вер, 2021 06:28
Hotab
Юнекс - новинский - с@ка православная
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swan forever
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Додано: Вів 07 вер, 2021 06:30
flysoulfly
Доброе утро
Если играете на рояле, то с какой картой лучше?
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Додано: Вів 07 вер, 2021 07:51
swan forever написав:flysoulfly
Доброе утро
Если играете на рояле, то с какой картой лучше?
я на рояле не , я умею только на нервах ))
карта Найкраща для гривнезавода (у меня так - возможны варианты),
Виртуалки валютные (тариф Приватна карта) открываются через ИБ для онлайн-обмена и снятия в отделении через менеджера.
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flysoulfly
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Додано: Вів 07 вер, 2021 07:54
swan forever написав:
Юнекс - В ДЕВИЧЕСТВЕ
: новинский - с@ка православная
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Додано: Вів 07 вер, 2021 15:34
swan forever написав: Квесторе_поверніться написав: swan forever написав:
Скажите, какой банк кроме православного и Конкорда даёт беспроцентно снять наличку и имеет вменяемый курс для покупки онлайн.
Отп дрова.
Львівські швейцари найкращі.
Разве они есть в Киеве¿
Гоголівська, 17.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 07 вер, 2021 22:08
Какие банки дают грейс на снятие наличных?
Помню приват и моно. Может, есть еще кто-то?
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Bosstone
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Додано: Вів 07 вер, 2021 22:26
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