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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1300130113021303

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 90
Більше десяти
20%
18
Від п'яти до десяти
30%
27
В чотирьох
14%
13
В трьох
8%
7
В двох
9%
8
Користуюся одним
10%
9
В жодному
9%
8
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 17:40

  chipmunk написав:Обліковка знову вверх до 8.5. Коли вже знову депо по 20?

НБУ стимулює ріст прОцентів по депо
https://finbalance.com.ua/news/nbu-pripinit-nadavati-bankam-dovhe-efinansuvannya-na-pochatku-iv-kvartalu
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 16:11

Ліміти МПС

Чув, що на перекази р2р з карт існують ліміти МПС. Чи можливо їх підняти?
Doda
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 17:20

  Doda написав:Чув, що на перекази р2р з карт існують ліміти МПС. Чи можливо їх підняти?

Месячный лимит 150 переводов на общую сумму 25 тысяч дол. США. Думаю, что невозможно.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 00:23

  Квесторе_поверніться написав:Комітет - схвалив, голосування в 2 читанні, підпис Зе, Фонд 400 000...і поповнюєм старі стовпці до Фонду. :)

Ага... Плавали, знаем.
Принять закон - это еще не значит, что закон будет сразу выполнен.
lubopytnaya
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