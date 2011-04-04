Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 вер, 2021 17:40
chipmunk написав:
Обліковка знову вверх до 8.5. Коли вже знову депо по 20?
НБУ стимулює ріст прОцентів по депо
https://finbalance.com.ua/news/nbu-pripinit-nadavati-bankam-dovhe-efinansuvannya-na-pochatku-iv-kvartalu
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 12 вер, 2021 16:11
Чув, що на перекази р2р з карт існують ліміти МПС. Чи можливо їх підняти?
Doda
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Додано: Нед 12 вер, 2021 17:20
Doda написав:
Чув, що на перекази р2р з карт існують ліміти МПС. Чи можливо їх підняти?
Месячный лимит 150 переводов на общую сумму 25 тысяч дол. США. Думаю, что невозможно.
Bosstone
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Додано: Пон 13 вер, 2021 00:23
Квесторе_поверніться написав:
Комітет - схвалив, голосування в 2 читанні, підпис Зе, Фонд 400 000...і поповнюєм старі стовпці до Фонду.
Ага... Плавали, знаем.
Принять закон - это еще не значит, что закон будет сразу выполнен.
lubopytnaya
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