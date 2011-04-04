Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 вер, 2021 17:40
chipmunk написав:
Обліковка знову вверх до 8.5. Коли вже знову депо по 20?
НБУ стимулює ріст прОцентів по депо
https://finbalance.com.ua/news/nbu-pripinit-nadavati-bankam-dovhe-efinansuvannya-na-pochatku-iv-kvartalu
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 12 вер, 2021 16:11
Чув, що на перекази р2р з карт існують ліміти МПС. Чи можливо їх підняти?
Doda
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Додано: Нед 12 вер, 2021 17:20
Doda написав:
Чув, що на перекази р2р з карт існують ліміти МПС. Чи можливо їх підняти?
Месячный лимит 150 переводов на общую сумму 25 тысяч дол. США. Думаю, что невозможно.
Bosstone
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Додано: Пон 13 вер, 2021 00:23
Квесторе_поверніться написав:
Комітет - схвалив, голосування в 2 читанні, підпис Зе, Фонд 400 000...і поповнюєм старі стовпці до Фонду.
Ага... Плавали, знаем.
Принять закон - это еще не значит, что закон будет сразу выполнен.
lubopytnaya
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Додано: Пон 13 вер, 2021 06:51
Bosstone написав: Doda написав:
Чув, що на перекази р2р з карт існують ліміти МПС. Чи можливо їх підняти?
Месячный лимит 150 переводов на общую сумму 25 тысяч дол. США. Думаю, что невозможно.
Чи маєте першоджерело?
Doda
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Додано: Пон 13 вер, 2021 07:45
Bosstone написав: Doda написав:
Чув, що на перекази р2р з карт існують ліміти МПС. Чи можливо їх підняти?
Месячный лимит 150 переводов на общую сумму 25 тысяч дол. США. Думаю, что невозможно.
Кто мешает открыть десяток карт при необходимости
Scholar
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Додано: Пон 13 вер, 2021 11:38
Приложение "Дия" будет уведомлять пользователей о проверках кредитных историй
https://tech.liga.net/technology/novost ... yh-istoriy
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Додано: Пон 13 вер, 2021 14:34
Это теперь не нужно будет платить убки за информирование о запросах своей кредитной истории? Аж не верится.
Bosstone
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Додано: Вів 14 вер, 2021 14:38
Остання серія Санта Барбари
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... tavki-809/
по валюті - штиль
по грн - ПУМБ фаярнув на +0.5
greenozon
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