спробуйте запитатись в профільній гілці по банку в офіційного представника
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 вер, 2021 09:59
спробуйте запитатись в профільній гілці по банку в офіційного представника
viewtopic.php?p=5297153#p5297153
Додано: Сер 15 вер, 2021 19:52
Re: Байки про банки і не тільки....
Переходите по ссылке и получите 99грн от него банка
И вам и мне хорошо....
Всем спасибо!
Додано: Сер 15 вер, 2021 20:07
А нам чем хорошо?
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