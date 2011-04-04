RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1301130213031304

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 90
Більше десяти
20%
18
Від п'яти до десяти
30%
27
В чотирьох
14%
13
В трьох
8%
7
В двох
9%
8
Користуюся одним
10%
9
В жодному
9%
8
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 09:59

  aclan написав:Подскажите, хочу в альфе открыть детский депозит. Говорят что фонд на ребенка отдельный. Это правда, не будет подводных камней потом с превышением?


спробуйте запитатись в профільній гілці по банку в офіційного представника
viewtopic.php?p=5297153#p5297153
greenozon
 
Повідомлень: 11776
З нами з: 01.06.14
Подякував: 201 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:52

Re: Байки про банки і не тільки....

Переходите по ссылке и получите 99грн от него банка
https://ref.neobank.one/FEdZ8GXBwh1ry8pa7
И вам и мне хорошо....
Всем спасибо!
ihorsic
 
Повідомлень: 586
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:07

  ihorsic написав:Переходите по ссылке и получите 99грн от него банка
https://ref.neobank.one/FEdZ8GXBwh1ry8pa7
И вам и мне хорошо....
Всем спасибо!

А нам чем хорошо?
Bosstone
 
Повідомлень: 1965
З нами з: 21.04.10
Подякував: 697 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 23:55

  ihorsic написав:Переходите по ссылке и получите 99грн от него банка
https://ref.neobank.one/FEdZ8GXBwh1ry8pa7
И вам и мне хорошо....
Всем спасибо!

Зареєструвався! :D Коли бабло капне на гаманець? :roll:
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29531
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2097 раз.
Подякували: 2191 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 1301130213031304
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 229102
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 91420
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 25946
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97684)
16.09.2021 01:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.