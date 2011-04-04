RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1301130213031304

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 90
Більше десяти
20%
18
Від п'яти до десяти
30%
27
В чотирьох
14%
13
В трьох
8%
7
В двох
9%
8
Користуюся одним
10%
9
В жодному
9%
8
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 09:59

  aclan написав:Подскажите, хочу в альфе открыть детский депозит. Говорят что фонд на ребенка отдельный. Это правда, не будет подводных камней потом с превышением?


спробуйте запитатись в профільній гілці по банку в офіційного представника
viewtopic.php?p=5297153#p5297153
greenozon
 
Повідомлень: 11788
З нами з: 01.06.14
Подякував: 201 раз.
Подякували: 943 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:56

Козак-характерник 2-3 суток
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 357
З нами з: 26.11.20
Подякував: 77 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 08:09

Огляд депо ставок по малих (капітал до 1ММ) банках
Валюта - штиль, жодних змін, грн - лише один банк +0.5%

Дрібні банки не поспішають реагувати на рішення НБУ підвищити ключову ставку. За останні два тижні депозити трохи подорожчали тільки в одному з 18 фінустанов нашого ренкінгу


https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-150921/
greenozon
 
Повідомлень: 11788
З нами з: 01.06.14
Подякував: 201 раз.
Подякували: 943 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 12:09

greenozon да альфа говорит фонды разные, но говорить одно, куда это потом подшить. не уверен точно ли фонд покроет такой депозит
aclan
 
Повідомлень: 422
З нами з: 17.01.12
Подякував: 37 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 12:21

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:рішення НБУ підвищити ключову ставку

ключевая ставка эт запоребриком :)
а у нас -- облікова
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 855
З нами з: 05.05.21
Подякував: 48 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1301130213031304
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 229340
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 91663
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 26085
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22850)
20.09.2021 13:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.