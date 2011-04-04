спробуйте запитатись в профільній гілці по банку в офіційного представника
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 вер, 2021 09:59
спробуйте запитатись в профільній гілці по банку в офіційного представника
viewtopic.php?p=5297153#p5297153
Додано: Пон 20 вер, 2021 08:09
Огляд депо ставок по малих (капітал до 1ММ) банках
Валюта - штиль, жодних змін, грн - лише один банк +0.5%
Дрібні банки не поспішають реагувати на рішення НБУ підвищити ключову ставку. За останні два тижні депозити трохи подорожчали тільки в одному з 18 фінустанов нашого ренкінгу
Додано: Пон 20 вер, 2021 12:09
greenozon да альфа говорит фонды разные, но говорить одно, куда это потом подшить. не уверен точно ли фонд покроет такой депозит
Додано: Пон 20 вер, 2021 12:21
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 20 вер, 2021 13:41
Re: Байки про банки і не тільки....
Шановне товариство!
Раптово з десяток різних фін.установ, про які навіть не чув, пропонують споживчий кредит.
Звідки можуть рости ноги? Кому дякувати?
Додано: Пон 20 вер, 2021 13:49
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