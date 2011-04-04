Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 вер, 2021 09:59
aclan написав:
Подскажите, хочу в альфе открыть детский депозит. Говорят что фонд на ребенка отдельный. Это правда, не будет подводных камней потом с превышением?
спробуйте запитатись в профільній гілці по банку в офіційного представника
viewtopic.php?p=5297153#p5297153
greenozon
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Додано: Чет 16 вер, 2021 14:56
Козак-характерник 2-3 суток
malinin007
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Додано: Пон 20 вер, 2021 08:09
Огляд депо ставок по малих (капітал до 1ММ) банках
Валюта - штиль, жодних змін, грн - лише один банк +0.5%
Дрібні банки не поспішають реагувати на рішення НБУ підвищити ключову ставку. За останні два тижні депозити трохи подорожчали тільки в одному з 18 фінустанов нашого ренкінгу
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-150921/
greenozon
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Додано: Пон 20 вер, 2021 12:09
greenozon да альфа говорит фонды разные, но говорить одно, куда это потом подшить. не уверен точно ли фонд покроет такой депозит
aclan
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Додано: Пон 20 вер, 2021 12:21
greenozon написав:
рішення НБУ підвищити ключову ставку
ключевая ставка эт запоребриком
а у нас -- облікова
Amethyst
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Додано: Пон 20 вер, 2021 13:41
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Раптово з десяток різних фін.установ, про які навіть не чув, пропонують споживчий кредит. Звідки можуть рости ноги? Кому дякувати?
V2
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Додано: Пон 20 вер, 2021 13:49
V2 написав:
Шановне товариство!
Раптово з десяток різних фін.установ, про які навіть не чув, пропонують споживчий кредит.
Звідки можуть рости ноги? Кому дякувати?
Небойсь дето проверяли Кредитный рейтинг
Amethyst
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Додано: Вів 21 вер, 2021 11:22
malinin007 написав: Козак-характерник
2-3 суток
Бабла досі немає!
Треба дати пєндєля? Навмисно затягують? Чи киданути хочуть?
Козак-характерник
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