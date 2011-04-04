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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:15
Успіх написав:
Я дико вибачаюсь, а десь підняли ставки хоч до 11% в НОРМАЛЬНИХ банках
ні, в нормальних банках ставки падають до рівня 0.01 в рік
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greenozon
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:30
greenozon написав: Успіх написав:
Я дико вибачаюсь, а десь підняли ставки хоч до 11% в НОРМАЛЬНИХ банках
ні, в нормальних банках ставки падають до рівня 0.01 в рік
Я не мав на увазі держбанки, чи супернадійні
Нормальні, це - Абанк/ідея/приват
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 17:47
greenozon написав:
До Форварда (+++) цим карапузікам ще далеко !
Це Форварду далеко , сітка відділень якого геть мала , а ТАСя в кожном облцентрі є.
Для мене це було вирішальне - че пертися в Київ , в пекло ковіда да ще на маршруці вівтори години , чи підскочить в тас і з дивана оформити депозит.
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 21:12
andrey_yasharov написав:
Депозит "Капитальный" в гривне – Альянс
Ставка по депозиту 11.50%
Выплата процентов: Капитализация
Пополнение вклада: Да
Це яким макаром 11,5 малюється?
Ну і обмеження на поповнення по термінах і сумах є.
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