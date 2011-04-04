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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1303130413051306

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 90
Більше десяти
20%
18
Від п'яти до десяти
30%
27
В чотирьох
14%
13
В трьох
8%
7
В двох
9%
8
Користуюся одним
10%
9
В жодному
9%
8
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 14:31

Re: Байки про банки і не тільки....

Я дико вибачаюсь, а десь підняли ставки хоч до 11% в НОРМАЛЬНИХ банках, а не омнобанках? :mrgreen:
Але, навіть, з такими ставками і ще й в омнобанках - хочеться просто втопитись! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:15

Re: Байки про банки і не тільки....

  Успіх написав:Я дико вибачаюсь, а десь підняли ставки хоч до 11% в НОРМАЛЬНИХ банках


ні, в нормальних банках ставки падають до рівня 0.01 в рік
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:30

  greenozon написав:
  Успіх написав:Я дико вибачаюсь, а десь підняли ставки хоч до 11% в НОРМАЛЬНИХ банках


ні, в нормальних банках ставки падають до рівня 0.01 в рік

Я не мав на увазі держбанки, чи супернадійні :mrgreen:
Нормальні, це - Абанк/ідея/приват :D
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 17:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:До Форварда (+++) цим карапузікам ще далеко !

Це Форварду далеко , сітка відділень якого геть мала , а ТАСя в кожном облцентрі є.
Для мене це було вирішальне - че пертися в Київ , в пекло ковіда да ще на маршруці вівтори години , чи підскочить в тас і з дивана оформити депозит.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 21:12

  andrey_yasharov написав:Депозит "Капитальный" в гривне – Альянс
Ставка по депозиту 11.50%

Выплата процентов: Капитализация
Пополнение вклада: Да

Це яким макаром 11,5 малюється?
Ну і обмеження на поповнення по термінах і сумах є.
Квесторе_поверніться
 
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