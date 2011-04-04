|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 вер, 2021 08:58
Швидше Конкорду, який може попасти під санкції США через скандал по крипті і наркотрафіку
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11824
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 949 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Вів 28 вер, 2021 10:33
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2832
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 699 раз.
- Подякували: 1570 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 28 вер, 2021 10:41
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2832
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 699 раз.
- Подякували: 1570 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|229540
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|91826
|
|
|18
|26200
|