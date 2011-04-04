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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1304130513061307

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 92
Більше десяти
20%
18
Від п'яти до десяти
30%
28
В чотирьох
14%
13
В трьох
8%
7
В двох
10%
9
Користуюся одним
10%
9
В жодному
9%
8
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 08:58

Швидше Конкорду, який може попасти під санкції США через скандал по крипті і наркотрафіку
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:33

Голова правління IBOX BANK Петро Мельник:
про розвиток транзакційного банку, плани роботи з фізособами та майбутнє галузі
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:41

Іван Світек, голова правління Юнекс Банку: «Купили банк та на його основі будемо будувати фінтех»
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 21:54

  greenozon написав:Швидше Конкорду
або А-Банку ...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 08:37


Щось не видно які продукти для фізиків в банці можна заюзати.
В кінці мимнулого року можна було заюзати депо під 12% ПЛЮС бонус Мінфіну.
Цього року і того немає. Так що в грудні з банки геть? :(
Квесторе_поверніться
 
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крута новина
відчуваєтсья цілеспрямованість на успіх
greenozon
 
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