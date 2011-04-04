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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 вер, 2021 08:58
Швидше Конкорду, який може попасти під санкції США через скандал по крипті і наркотрафіку
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greenozon
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Додано: Вів 28 вер, 2021 10:33
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Ірина_
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Додано: Вів 28 вер, 2021 10:41
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Ірина_
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Додано: Вів 28 вер, 2021 21:54
greenozon написав:
Швидше Конкорду
або А-Банку ...
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flysoulfly
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Додано: Сер 29 вер, 2021 08:37
Щось не видно які продукти для фізиків в банці можна заюзати.
В кінці мимнулого року можна було заюзати депо під 12% ПЛЮС бонус Мінфіну.
Цього року і того немає. Так що в грудні з банки геть?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 29 вер, 2021 08:45
крута новина
відчуваєтсья цілеспрямованість на успіх
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greenozon
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