Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
В ближайшее время на рынок с решением, в основе которого лежит технология Tap to Phone от Visa, выйдет Приватбанк.
Для массового портфеля действует программа лояльности, которую мы запускаем на новой платформе вместе с Ощадбанком, а также Окси Банком. Это дает возможность накапливать баллы и бонусы при расчетах в любых точках Украины или за границей, а потом обменивать их на какие-то скидки, призы или сервисы.